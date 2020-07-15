Жасмин указала подписчикам на важность размера женской груди

Певица Жасмин в своем аккаунте в Instagram обратила внимание подписчиков на важность размера женской груди. Знаменитость уточнила, что истинное значение должна иметь «величина» сердца представительниц прекрасного пола, а также их богатый внутренний мир.

«В женской груди важен лишь размер. Размер того, что под ней бьется…», — написала Жасмин.

Instagram @jasmin

Свою публикацию заслуженная артистка РФ сопроводила фото, на котором позирует в белоснежном полупрозрачном брючном костюме. Правой ладонью певица придерживает распахнувшиеся борта пиджака.

Многочисленные подписчики знаменитости отметили, что ее высказывание актуально как никогда. Некоторые юзеры отметили, что Жасмин удалось сделать вполне сексуальную и не пошлую фотографию.

«Очень верно сказано, только жаль, что этого совсем не все понимают в жизни»

«Жасмин, вы правы! Я всегда так считала и буду считать. Размер сердца намного важнее»

«К сожалению, сейчас многие мужчины смотрят именно на размеры и на формы»

«Сколько же сейчас глупых мужчин, которые даже не хотят узнать какое большое сердце прячется за маленькой грудью»

«Красивая и нежная на фото, просто невозможно оторвать глаз!» — пишут пользователи.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что певица Жасмин показала редкое фото с отцом и братом.