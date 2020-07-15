Жасмин указала подписчикам на важность размера женской груди
Певица выложила в сеть снимок, на котором позирует в полупрозрачном наряде.
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Фото, видео: Instagram @jasmin
Певица Жасмин в своем аккаунте в Instagram обратила внимание подписчиков на важность размера женской груди. Знаменитость уточнила, что истинное значение должна иметь «величина» сердца представительниц прекрасного пола, а также их богатый внутренний мир.
«В женской груди важен лишь размер. Размер того, что под ней бьется…», — написала Жасмин.
Свою публикацию заслуженная артистка РФ сопроводила фото, на котором позирует в белоснежном полупрозрачном брючном костюме. Правой ладонью певица придерживает распахнувшиеся борта пиджака.
Многочисленные подписчики знаменитости отметили, что ее высказывание актуально как никогда. Некоторые юзеры отметили, что Жасмин удалось сделать вполне сексуальную и не пошлую фотографию.
«Очень верно сказано, только жаль, что этого совсем не все понимают в жизни»
«Жасмин, вы правы! Я всегда так считала и буду считать. Размер сердца намного важнее»
«К сожалению, сейчас многие мужчины смотрят именно на размеры и на формы»
«Сколько же сейчас глупых мужчин, которые даже не хотят узнать какое большое сердце прячется за маленькой грудью»
«Красивая и нежная на фото, просто невозможно оторвать глаз!» — пишут пользователи.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что певица Жасмин показала редкое фото с отцом и братом.
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