Певица Жасмин показала редкое фото с отцом и братом

Знаменитая певица нечасто публикует фотографии со своими родственниками, а особенно со старшим братом Анатолием. Но в честь 46-летия с момента свадьбы родителей, Жасмин решила поделиться семейным фото в своем Instagram, сообщила Teleprogramma.pro.

«Сегодня 46 лет со дня свадьбы мамы и папы…», — написала под фото артистка.

Фото: Instagram @jasmin

Жасмин также рассказала, что ее мама Маргарита умерла, когда отец — знаменитый дагестанский балетмейстер Лев Монахимов, был еще достаточно молод. После смерти жены он так и не женился, а решил посвятить свою жизнь воспитанию Сары (настоящее имя певицы) и Анатолию.

«Мама ушла от нас, когда папа был еще довольно молодым, но он так и не женился второй раз, не нарушил верности памяти мамы и посвятил себя нам с братом Анатолием. Почти полвека папа любил только одну женщину — свою Маргариту…», — поделилась историей своей семьи артистка.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что сейчас певица находится на отдыхе в Израиле вместе с сыном и дочерью. Как рассказала Жасмин, на историческую родину в период пандемии коронавируса ей удалось улететь благодаря своей бабушке Софии, которая живет там и редко видит правнуков.