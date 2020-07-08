Певица Жасмин показала редкое фото с отцом и братом
Жасмин поделилась с поклонниками семейным снимком в юбилей свадьбы родителей.
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Фото, видео: Instagram @jasmin
Знаменитая певица нечасто публикует фотографии со своими родственниками, а особенно со старшим братом Анатолием. Но в честь 46-летия с момента свадьбы родителей, Жасмин решила поделиться семейным фото в своем Instagram, сообщила Teleprogramma.pro.
«Сегодня 46 лет со дня свадьбы мамы и папы…», — написала под фото артистка.
Жасмин также рассказала, что ее мама Маргарита умерла, когда отец — знаменитый дагестанский балетмейстер Лев Монахимов, был еще достаточно молод. После смерти жены он так и не женился, а решил посвятить свою жизнь воспитанию Сары (настоящее имя певицы) и Анатолию.
«Мама ушла от нас, когда папа был еще довольно молодым, но он так и не женился второй раз, не нарушил верности памяти мамы и посвятил себя нам с братом Анатолием. Почти полвека папа любил только одну женщину — свою Маргариту…», — поделилась историей своей семьи артистка.
Ранее 5-tv.ru рассказал, что сейчас певица находится на отдыхе в Израиле вместе с сыном и дочерью. Как рассказала Жасмин, на историческую родину в период пандемии коронавируса ей удалось улететь благодаря своей бабушке Софии, которая живет там и редко видит правнуков.
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