Автовладельцам станет проще получить выплату по ОСАГО
Госдума в ближайшее время рассмотрит законопроект, который ускорит и упростит процесс возмещения убытков при ДТП.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Zamir Usmanov, 5-tv.ru
Выплату по ОСАГО уже через два года можно будет получить без сбора документов и осмотра машины. Процесс возмещения убытков при аварии планируют полностью перевести в онлайн.
Законопроект об этом в ближайшее время рассмотрит Госдума. По мнению авторов, сейчас процедура занимает слишком много времени и затрат владельца автомобиля. Вместо этого потерпевшим в ДТП предлагается дать право предоставлять документы в электронной форме через портал Госуслуг.
Осмотр машины вживую не понадобится. Достаточно будет выслать фото и видео повреждений. И если их достоверность вызовет сомнения у страховщика, только тогда он сможет потребовать подтверждающие бумаги.
Новая система не идеальна, считают эксперты. Например, водитель попросту может не заметить скрытые дефекты, которые появились в результате аварии. И в этом случае устранять их придется за свой счет. К тому же, полный переход в онлайн может вызвать появление новых схем мошенничества.
Ранее 5-tv.ru сообщал, как по-новому будет рассчитываться стоимость ОСАГО. Аккуратные водители будут платить меньше, чем те, кто регулярно нарушает ПДД.
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