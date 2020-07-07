Как по-новому будет рассчитываться стоимость ОСАГО

Стоимость полисов ОСАГО теперь будет рассчитываться по-новому.

Как рассказали «Известиям» в Российском союзе автостраховщиков, при расчетах тарифов будут использовать те же показатели, что и при оценке стоимости КАСКО.

На цену полиса, к примеру, будут влиять возраст и семейное положение водителя, а также год выпуска и марка автомобиля. Ну и, конечно, меньше платить будут те, кто ездит аккуратно, не попадает в ДТП и не нарушает правила.

Кроме этого прорабатывается возможность электронного урегулирования убытков по ОСАГО. Сделать это можно будет в мобильном приложении. Изменения должны вступить в силу уже в конце августа.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что три новых правила для автомобилистов вступили в силу 1 июля.