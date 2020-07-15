Абьюзер или жертва? Звезда «Великолепного века» рискует сесть в тюрьму на 13 лет

Звезда сериала «Великолепный век», популярный турецкий актер Озан Гювен рискует сесть в тюрьму на 13 лет. Причиной тому стала банальная семейная ссора, обернувшаяся жутким избиением, отмечает портал RusTurkey.com.

Согласно официальной информации, вечером 13 июля именитый актер вместе с избранницей Дениз Булутсуз отдыхал в одном из турецких ресторанов. Сначала влюбленные мило ворковали, обсуждая насущные проблемы, однако в какой-то момент между ними вспыхнула ссора. Не доводя дело до крупного скандала, пара спешно покинула заведение. Как оказалось, выяснение отношений продолжилось и дома.

По словам возлюбленной Гювена, во время диалога актер ни с того ни с сего набросился на нее с кулаками и начал избивать. Женщина признается: издевательства длились порядка часа, затем каким-то чудом ей удалось вырваться и сбежать. Недолго думая, Булутсуз тут же направилась в больницу, чтобы зафиксировать побои, а затем обратилась за помощью к правоохранителям. В результате против Озана было возбуждено уголовное дело.

Как отмечает издание, актеру вменяют не только умышленное причинение телесных повреждение, но и удерживание против воли человека, а также унижение его личности и достоинства, выраженное в неприличной форме.

«Судебно-медицинское заключение Дениз Булусуз было принято во внимание. Дело не ограничивается только телесными повреждениями», — отмечается в обвинительном заключении прокурора.

Instagram @denizbulutsuz

В случае, если вина Озана Гювена будет доказана, ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 13 лет. Известно, что сам актер вину в содеянном не признает, утверждая, что возлюбленная его оклеветала. Звезда «Великолепного века» подал встречный иск против Дениз Булутсуз.

Озан Гювен начал творческую деятельность в 1998 году. По окончании Национальной консерватории университета Mimar Sinan в Стамбуле, он начал активно ходить по кастингам, предлагая свою кандидатуру на роли в телесериалах. При этом, его первой серьезной работой стала роль Мехмета в полнометражном фильме «Балалайка», принесшая головокружительный успех.

Российскому зрителю Гювен более известен как исполнитель роли Рустем-паши в нашумевшем сериале «Великолепный век». В отечественных СМИ его прозвали «одним из самых брутальных актеров картины».

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