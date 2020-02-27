Джонни Депп подал в суд на британский таблоид за клевету

Голливудский актер Джонни Депп подал в суд на известный британский таблоид The Sun за клевету, сообщает Mirror. Известно, что звезда кино посетил предварительное слушание, которое состоялось в Верховном суде Англии в среду, 26 февраля, в присутствии адвокатов.

Депп подал иск на издателей и исполнительного редактора издания Дэна Вуттона за статью, опубликованную в апреле 2018 года, в которой утверждалось, что он избил свою жену Эмбер Херд.

«Как Дж. К. Роулинг может быть „по-настоящему счастливой“, утвердив мужа-садиста Джонни Деппа на роль в фильме „Фантастические твари и где они обитают?“» — гласил заголовок.

Адвокат актера Дэвид Шерборн рассказал, что слова «избиение жены» были позже удалены из статьи в сети, а суд уже рассматривал похожее дело. Несмотря на это, новый процесс должен начаться 23 марта и продлиться десять дней.

За это время будут рассмотрены все доказательства с обеих сторон. Вероятно, что на заседании выслушают показания свидетелей в поддержку Деппа и Херд.

«Мистер Депп имеет право быть публично оправданным. Это важная функция суда, в котором слушаются дела о клевете», — отмечает Шерборн.

Звезда «Пиратов Карибского моря» продолжает отрицать все обвинения в домашнем насилии и заявляет, что это Херд была «агрессором» в их отношениях, закончившихся в мае 2016 года.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что появились доказательства избиения Джонни Деппа его супругой Эмбер Херд.