Джонни Депп подал в суд на британский таблоид за клевету
Кинозвезда посетил предварительное слушание в Верховном суде Англии в присутствии адвокатов.
Закрыть
Смотрите также:
Захарова показала фото последствий нападения грузинских журналисток на делегацию РФ в Женеве
«Не так безобиден, как всем кажется»: врач назвал самый вредный алкоголь
Обладательницам каких имен крупно повезет в 2020 году?
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 24 февраля по 1 марта
ТОП-4 пар по знаку зодиака, которым не суждено быть вместе
Звезда «Папиных дочек» в распахнутом плаще показала идеальную растяжку
Прохор-чудотворец: последнее новолуние зимы-2020 — нужно успеть загадать желание
«Девушка Джеймса Бонда»: Шпица в облегающем платье прогулялась по Нью-Йорку
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 25 февраля, для всех знаков зодиака
ТОП-4 пар по знаку зодиака, которые не подходят друг другу, но счастливы вместе
Фото, видео: www.globallookpress.com © Jörg Carstensen
Голливудский актер Джонни Депп подал в суд на известный британский таблоид The Sun за клевету, сообщает Mirror. Известно, что звезда кино посетил предварительное слушание, которое состоялось в Верховном суде Англии в среду, 26 февраля, в присутствии адвокатов.
Депп подал иск на издателей и исполнительного редактора издания Дэна Вуттона за статью, опубликованную в апреле 2018 года, в которой утверждалось, что он избил свою жену Эмбер Херд.
«Как Дж. К. Роулинг может быть „по-настоящему счастливой“, утвердив мужа-садиста Джонни Деппа на роль в фильме „Фантастические твари и где они обитают?“» — гласил заголовок.
Адвокат актера Дэвид Шерборн рассказал, что слова «избиение жены» были позже удалены из статьи в сети, а суд уже рассматривал похожее дело. Несмотря на это, новый процесс должен начаться 23 марта и продлиться десять дней.
За это время будут рассмотрены все доказательства с обеих сторон. Вероятно, что на заседании выслушают показания свидетелей в поддержку Деппа и Херд.
«Мистер Депп имеет право быть публично оправданным. Это важная функция суда, в котором слушаются дела о клевете», — отмечает Шерборн.
Звезда «Пиратов Карибского моря» продолжает отрицать все обвинения в домашнем насилии и заявляет, что это Херд была «агрессором» в их отношениях, закончившихся в мае 2016 года.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что появились доказательства избиения Джонни Деппа его супругой Эмбер Херд.
Нашли ошибку?