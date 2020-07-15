В Кремле оценили ситуацию с выборами в Белоруссии

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с президентскими выборами в Белоруссии, которые назначены на 9 августа. Сейчас в стране проходит предвыборная агитация.

Как подчеркнул представитель Кремля, отвечая на вопрос журналистов, президентские выборы являются сверенным делом Белоруссии и, несмотря на близкие отношения РФ и республики, Москва вмешиваться в процесс не намерена.

«Мы, действительно, ближе друг к другу, чем другие страны в силу характера нашего союзного государства. Но эти выборы относятся к сфере суверенитета Белоруссии, и мы не будем туда вмешиваться», — отметил Песков.

Накануне президентских выборов, назначенных в Белоруссии на 9 августа, в стране зарегистрировано пять кандидатов. Двум претендентам на пост главы государства было отказано в регистрации. Действующий президент Александр Лукашенко баллотируется на шестой срок.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Белоруссии заявили о скором возобновлении транспортного сообщения с Россией.