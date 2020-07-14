В Белоруссии заявили о скором возобновлении транспортного сообщения с Россией
По словам премьер-министра страны Романа Головченко, российские коллеги пока не обозначили точных сроков.
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Фото, видео: РИА Новости / Виктор Толочко; www.globallookpress.com / Konstantin Kokoshkin, Alexander Astafyev, Komsomolskaya Pravda, Britta Pedersen
Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко по итогам встречи с главой российского правительства Михаилом Мишустиным заявил о скором возобновлении транспортного сообщения с РФ.
«Мы поднимали этот вопрос. Российская сторона мониторит ситуацию исходя из своей эпидемиологической обстановки. Как мы поняли, ожидается, что в ближайшие дни будет возобновлено транспортное сообщение с Республикой Беларусь», — цитирует Романа Головченко РИА Новости.
Белорусский премьер отметил, что российские коллеги пока не обозначили точные сроки восстановления транспортного сообщения и указали на необходимость дождаться принятия официального решения.
Граница России и Белоруссии была закрыта 16 марта из-за угрозы распространения коронавируса. В конце июня во внешнеполитическом ведомстве соседней страны заявляли, что пропускные пункты могут открыться в последних числах июля — начале августа.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, когда Европа откроет границы и можно ли ездить через Белоруссию.
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