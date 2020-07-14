В Белоруссии заявили о скором возобновлении транспортного сообщения с Россией

Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко по итогам встречи с главой российского правительства Михаилом Мишустиным заявил о скором возобновлении транспортного сообщения с РФ.

«Мы поднимали этот вопрос. Российская сторона мониторит ситуацию исходя из своей эпидемиологической обстановки. Как мы поняли, ожидается, что в ближайшие дни будет возобновлено транспортное сообщение с Республикой Беларусь», — цитирует Романа Головченко РИА Новости.

Белорусский премьер отметил, что российские коллеги пока не обозначили точные сроки восстановления транспортного сообщения и указали на необходимость дождаться принятия официального решения.

Граница России и Белоруссии была закрыта 16 марта из-за угрозы распространения коронавируса. В конце июня во внешнеполитическом ведомстве соседней страны заявляли, что пропускные пункты могут открыться в последних числах июля — начале августа.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, когда Европа откроет границы и можно ли ездить через Белоруссию.