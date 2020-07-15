Халява, приди! Астрологический прогноз для выпускников на ЕГЭ-2020

Выпускные экзамены, а особенно ЕГЭ — самое трудное испытание в жизни подростка. Даже вступительные испытания в вуз, порой, не пугают так, как экзамены в школе. Многие подростки сейчас находятся под сильным давлением родителей и учителей, которые не осознают, что такое поведение может не только разрушить успешную сдачу ЕГЭ, но и психику выпускника. Какие знаки зодиака больше всего нуждаются в поддержке и покое в этот период, а каким благоволит удача, рассказала астролог Марина Мещерская специально для 5-tv.ru.

Выпускники каких знаков зодиака нуждаются в поддержке?

В данный период времени под ударом черной Луны находятся Овны, особенно те подростки, которые родились в период с 8 по 13 апреля, отметила астролог. Также не просто сейчас Ракам, родившимся с 8 по 13 июля. Эти люди испытывают на себе сильное давление и не совсем эмоционально стабильны. Родителями, чьи дети родились под этими знаками и в эти временные отрезки, не стоит закрывать выпускников дома и заставлять проводить время исключительно за учебниками и другими подготовительными материалами. Дайте им возможность отдохнуть и вселите чувство уверенности. Марина Мещерская советует не избегать успокоительных средств и даже легких антидепрессантов. Ну и конечно, контролировать время сна вашего ребенка — это очень важно. Отдых всегда оказывает положительную тенденцию к сдаче экзаменов.

Кроме огненных знаков зодиака в неприятном положении находятся представители Весов, рожденные с 8 по 13 октября. Козерогов переживания также не обходят стороной в данный период жизни: стоит обратить внимание на психическое состояние своих детей, если они появились с 8 по 13 января. Если сильно давить на подростков этих знаков, то внутри них может что-то «сломаться», что потом отразиться на всю жизнь. Особенно это касается тех, кто запланировала сдавать письменный английский язык и биологию. Мещерская заметила, что 20 июля — не лучший день для серьезных экзаменов, так как в эти сутки прослеживаются очень низкие энергии. Однако, Раки, рожденным в конце июня, могут не переживать.

Выпускникам каких знаков зодиака повезет во время сдачи ЕГЭ?

В фаворите у звезд во время сдачи ЕГЭ находятся Близнецы. Представителям этого знака повезет во время экзаменов, потому что важный жизненный узел, который отвечает за удачу, недавно перешел именно в этот знак. Астролог посоветовала не боятся ставить перед собой цели и амбиции, ведь сейчас самое время для того, чтобы осуществить все задуманное. Выпускники под этим знаком, сдающие 16 июля обществознание и химию должны успокоиться и не боятся ошибиться, потому что Близнецы влияют на успех людей в этот день.

Звезды поддержат 16 июля и Водолеев. Но астролог предупреждает, что полагаться только на небесных светил — глупо. Не стоит забывать про подготовку и в случае неудовлетворительного результата, оправдаться звездами не получится. Во время экзамена по биологии 20 июля повезет Скорпионам и Рыбам. Хоть это и не лучший день для экзамена, как было сказано выше, но именно эти знаки могут не переживать за негативное влияние звезд. Львам и Стрельцам повезет 22 июля во время сдачи устного английского языка, а 23 июля фортуна окажется на стороне Дев, так как Луна окажется в их знаке.

Однако, Марина Мещерская еще раз отметила, что надеяться на хороший гороскоп стоит в последнюю очередь, так как самое важное в сдачи ЕГЭ — качественная подготовка и конечно, спокойствие.

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