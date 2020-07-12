Солнце соединяется с Меркурием: чего стоит опасаться в период с 13 по 19 июля?
Астролог Алена Никольская рассказала, какие возможности открываются на предстоящей неделе.
Закрыть
Смотрите также:
Четыре имени мужчин, наиболее склонных к предательству и двуличию
«Не люблю давать интервью о чужих отношениях»: Родион Газманов о новом романе Лизы Арзамасовой
Илья Авербух прокомментировал роман со звездой «Папиных дочек» Лизой Арзамасовой
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 9 июля, для всех знаков зодиака
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 10 июля, для всех знаков зодиака
«Неужели малыш родился?» — в сети обсуждают фото Корчевникова у роддома
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 11 июля, для всех знаков зодиака
«Необратимые нарушения мозга»: Сын Алибасова прокомментировал шансы отца на выздоровление
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 7 июля, для всех знаков зодиака
«День чуда»: Корчевников показал, что делал в роддоме
Фото, видео: www.globallookpress.com; 5-tv.ru
Астролог Алена Никольская в беседе с 5-tv.ru рассказала, какие дни будут самыми удачными для разных знаков зодиака в период с 13 по 19 июля, а также поделилась, как избежать несчастья.
По словам Никольской, на следующей неделе ожидается много интересных событий и жизнь будет бить ключом и «раскрашиваться в яркие цвета».
В начале недели — в понедельник и вторник — больше всего будет везти воздушным знакам зодиака: Близнецам, Весам и Водолеям. Астролог призвала активизироваться представителям этих знаков во всем, что касается общения и деловой сферы.
А вот в среду и четверг баловнями судьбы станут водные знаки: Рак, Скорпион и Рыбы.
«Вы в середине недели сможете реализовать те проекты, о которых давно мечтали, а также будут появляться люди, контакты с которыми будут максимально плодотворны», — рассказала эксперт.
В субботу и воскресенье балом будут править представители огненных знаков зодиака, а именно Львы, Стрельцы и Овны. Удачными выходные будут и для земных знаков — Тельца, Девы и Козерога. По словам Никольской, у них «откроется второе дыхание» для реализации задуманного. Земные знаки смогут заключить интересные контракты и извлечь неплохую финансовую выгоду, а огненные — завести судьбоносное знакомство.
«Кто знает, может быть, ваш друг или подруга будут именно теми, кого вы давно искали», — сказала астролог.
По ее словам, на следующей неделе ретроградный Меркурий остановится и начнет двигаться прямо. Это благоприятный период для решения любых вопросов, связанных с меркурианской сферой — коммуникации, торговых сделок, подписания контрактов.
Кроме того, в начале недели Солнце соединится с Меркурием, а это значит, что интересные идеи будут буквально фонтанировать в голове.
«Записывайте эти идеи, потому что они могут очень хорошо выстрелить, и на этом можно прилично заработать. Или понять, как лучше реализовывать ту или иную цель, в независимости от того, с чем эта цель связана: с личными вопросами или рабочими», — поделилась астролог.
Наряду с возможностями, предстоящая неделя таит в себе и опасности. Так, эксперт предупредила о повышенной осторожности людей, чья профессиональная деятельность тесно связана с электричеством, атомными электростанциями и добычей полезных ископаемых.
«Пятнадцатого и шестнадцатого числа — это оппозиция Солнца и Плутона. Это период, когда возможны разные несостыковки, вплоть до серьезных катастроф, особенно на АЭС и со всем, что связано с недрами земли», — предупредила Никольская.
Она также отметила, что в этот период стоит избегать массового скопления людей и толпы, чтобы не стать жертвой их неадекватного поведения.
Ранее 5-tv.ru писал о самых невезучих знаках зодиака, которые чаще других попадают в неприятные ситуации на отдыхе.
Читайте также
64%
0.35 80.27
-0.14
Нашли ошибку?