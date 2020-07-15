Как изменится стоимость на туры в Турцию после возобновления авиасообщения

Россия и Турция приняли решение возобновить авиасообщение между странами с 15 июля. Однако теперь перед путешественниками, планирующими поездку за рубеж, стоит новый вопрос: поднимутся ли цены на популярный туристический отдых. Директор ассоциации «Турпомощь» Александр Осауленко в интервью 5-tv.ru успокоил россиян, отметив, что, вероятнее всего, цены на услуги останутся на прежнем уровне, если не опустятся еще ниже.

«Что касается тарифа, то мы с вами видим на примере других отраслей, то в основном эти объекты свой тариф не повышают. Почему? Объяснение достаточно простое: надо восстановить поток, восстановить доверие, надо показать, что в нынешней ситуации продукт безопасный. Поэтому вряд ли он будет какой-то дорогой и мое такое мнение, что тариф будет как максимум такой же, как в прошлом году, а как минимум даже ниже», — подчеркнул эксперт.

По его мнению, авиакомпании также предложат выгодные тарифы для клиентов.

«В начале сезона и до сих пор во многих действует дисконтная схема. Мы видим наш „Аэрофлот“, мы видим наши другие компании, которые до сих пор выдерживают низкие тарифы», — отметил Осауленко.

Директор ассоциации «Турпомощь» предположил, что большинство отелей и туристических организаций в Турции продолжат работать, несмотря на серьезные убытки в период пандемии. Эксперт признался, что не слышал о банкротстве крупных фирм.

«Партнеры наших туроператоров в подавляющем большинстве я не слышал, чтобы где-то кто-то там закрывался. Туристическая отрасль как росток, достаточно капли воды и он пойдет вверх. Я не слышал о банкротстве в этом плане», — рассказал Александр.

Он не стал выделять отдельных турецких городов по своей безопасности и инфраструктуре. По мнению специалиста, для отдыхающих могут быть привлекательными разные районы страны.

«Турция сама по себе интересная страна и сточки зрения пляжного отдыха, и сточки зрения познавательного отдыха, и медицины. Я думаю, наши партнеры по-прежнему готовы предложить качественный и безопасный продукт», — заключил Осауленко.

Для тех, кто планирует отправиться за границу в ближайшее время, директор ассоциации «Турпомощь» назвал несколько рекомендаций.

«Обязательно прислушиваться к рекомендациям правительства, Роспотребнадзора и Федерального агенства по туризму. Обязательно нужно обратить внимание на условия безопасности, которые предлагаются той или иной страной, тем или иным отелем. Нужно понимание того, что если с нами что-то случится, мы не будем брошены и не останемся ночевать на улице. Нам окажут помощь, прежде всего, медицинскую», — подчеркнул он.

Как писал 5-tv.ru, Турция возобновляет авиасообщение с Россией. Ранее о возможной дате 15 июля заявляла вице-премьер Татьяна Голикова. По ее словам с этого времени власти начнут постепенно снимать ограничения для полетов за рубеж с теми странами, где показатель распространения COVID-19 не превышает 1%.