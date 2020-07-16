Россияне могут получить возможность голосовать в течение нескольких дней

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Госдума РФ во втором чтении приняла законопроект о проведении голосования в течение трех дней на выборах различного уровня.

Фото, видео: ТАСС / Новодережкин Антон, 5-tv.ru

Госдума на пленарном заседании во втором чтении приняла законопроект о проведении голосования в течение трех дней на выборах различного уровня в России. Его могут организовывать вне помещений, например, на придомовых территориях. Как это было во время голосования по поправкам в Конституцию. Тогда этот опыт был признан успешным.

А в думском комитете по труду и социальной политике сегодня одобрили законопроект о регулировании удаленной работы.

«Все мы наблюдали, как в период пандемии появились некие эволюционные процессы, которые затронули трудовые отношения между работниками и работодателями. В том числе и аппарат Государственной думы принимал в этом участие. И можно сделать вывод, что производительность труда порой даже усиливалась, а не снижалась, исходя из использованных новых форм», — сказал председатель комитета ГД РФ по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Законопроект об «удаленке» Госдума собирается рассмотреть в первом чтении на следующей неделе.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, как Путин оценил уровень организации голосования по поправкам в Конституцию. Свое мнение о прошедшем голосовании президент России озвучил во время дистанционной встречи с Эллой Памфиловой.

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