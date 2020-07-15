Путин и Меркель подтвердили необходимость соблюдения Минских соглашений
Лидеры осудили попытки украинской стороны пересмотреть достигнутые договоренности.
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Фото, видео: ТАСС / Метцель Михаил; 5-tv.ru
Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель обсудили урегулирование ситуации на юго-востоке Украины в ходе телефонного разговора.
Стороны подтвердили безальтернативность Минских договоренностей для разрешения внутриукраинского конфликта и негативно оценили заявления официальных лиц Украины об их пересмотре, сообщается на официальном сайте Кремля.
Кроме того, Путин назвал всяческие попытки украинской стороны исказить содержание Минских соглашений «контрпродуктивными».
Отмечается, что лидеры высказались о необходимости активизации работы на данном направлении.
Ранее 5-tv.ru писал, что Владимир Путин примет участие в закладке боевых кораблей для ВМФ в Крыму.
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