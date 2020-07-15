Владимир Путин примет участие в закладке боевых кораблей для ВМФ в Крыму
Президент РФ также проведет встречу в формате видеосвязи с ведущими судостроительными предприятиями России.
Закрыть
Смотрите также:
Путин заявил о возможности кардинального решения жилищного вопроса россиян
Путин определил задачи России на будущее десятилетие
Путин об экономике: Если сидеть на одном месте, болото вокруг нас будет хлюпать
Летальность от коронавируса в России в разы ниже, чем в других странах — Путин
Путин потребовал не просто «прибраться», но и восстановить экосреду в Красноярске
Песков рассказал о сроках проведения «прямой линии» с Владимиром Путиным
Большинство россиян поддерживают поправки к Конституции — Песков
Путин поручил разработать учебные курсы в области генетики для школ
В России появится новый военный округ
Путин поздравил детского омбудсмена Кузнецову с рождением седьмого ребенка
Путин поручил расширить список пострадавших от пандемии коронавируса отраслей
Как в Кремле отреагировали на данные о смертности врачей в России?
Собянин предложил разрешить москвичам гулять по графику «в тестовом режиме»
Будет ли день проведения Парада Победы выходным?
Россияне смогут проголосовать дистанционно в 2020 году
Россия перешла в период стабилизации по коронавирусу
Путин отложил осенний призыв в армию
Путин заявил о наличии у России оружия, которого нет ни у кого в мире
Главное — гарантия безопасности людей. Как в регионах начали выходить из режима самоизоляции
Путин объявил о новых мерах поддержки граждан и экономики России
Фото, видео: ТАСС / Астафьев Александр, 5-tv.ru
Президент России Владимир Путин приедет в Крым 16 июля, чтобы принять участие в церемонии закладки боевых кораблей для ВМФ.
Как сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, мероприятие пройдет на керченском судостроительном заводе «Залив». Президент также планирует пообщаться с сотрудниками предприятия, добавил Песков в беседе с журналистами, сообщает РИА Новости.
Кроме этого, Путин проведет встречу по видеосвязи с другими с другими ведущими судостроительными комплексами России — «Севмаш» (Северодвинск) и «Северная верфь» (Санкт-Петербург), где также будут закладывать новые корабли.
Ранее 5-tv.ru писал, как готовятся ко дню ВМФ в Петербурге.
Читайте также
52%
-0.33 80.84
0.22
Нашли ошибку?