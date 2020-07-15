Владимир Путин примет участие в закладке боевых кораблей для ВМФ в Крыму

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Алиса Старжевская
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Президент РФ также проведет встречу в формате видеосвязи с ведущими судостроительными предприятиями России.

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Фото, видео: ТАСС / Астафьев Александр, 5-tv.ru

Президент России Владимир Путин приедет в Крым 16 июля, чтобы принять участие в церемонии закладки боевых кораблей для ВМФ.

Как сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, мероприятие пройдет на керченском судостроительном заводе «Залив». Президент также планирует пообщаться с сотрудниками предприятия, добавил Песков в беседе с журналистами, сообщает РИА Новости.

Кроме этого, Путин проведет встречу по видеосвязи с другими с другими ведущими судостроительными комплексами России — «Севмаш» (Северодвинск) и «Северная верфь» (Санкт-Петербург), где также будут закладывать новые корабли.

Ранее 5-tv.ru писал, как готовятся ко дню ВМФ в Петербурге.

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