Владимир Путин примет участие в закладке боевых кораблей для ВМФ в Крыму

Президент России Владимир Путин приедет в Крым 16 июля, чтобы принять участие в церемонии закладки боевых кораблей для ВМФ.

Как сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, мероприятие пройдет на керченском судостроительном заводе «Залив». Президент также планирует пообщаться с сотрудниками предприятия, добавил Песков в беседе с журналистами, сообщает РИА Новости.

Кроме этого, Путин проведет встречу по видеосвязи с другими с другими ведущими судостроительными комплексами России — «Севмаш» (Северодвинск) и «Северная верфь» (Санкт-Петербург), где также будут закладывать новые корабли.

Ранее 5-tv.ru писал, как готовятся ко дню ВМФ в Петербурге.