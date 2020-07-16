Полиции могут разрешить прослушивать звонки с «серых» номеров
Законопроект, разрешающий правоохранителям прослушивать телефонные разговоры с сим-карт, не привязанных к реальным абонентам, направлен в правительство.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Sina Schuldt , 5-tv.ru
Полиция сможет получить право без разрешения суда прослушивать звонки, сделанные с так называемых «серых» сим-карт. С такой инициативой выступили в комитете Госдумы по безопасности и противодействию коррупции.
Главная цель — упростить и ускорить поимку мошенников. Согласно документу, чтобы получить распечатку переписки или доступ к прослушке, стражам порядка потребуется только одобрение следственного органа.
Это коснется лишь тех телефонных номеров, о владельцах которых ничего не известно или сведения недостоверны. Да и проверять будут далеко не все «серые» сим-карты, а только те, на которые поступили жалобы.
По статистике Генпрокуратуры, число преступлений с использованием мобильной связи за последние годы резко увеличилось. А новые правила, как говорят авторы законопроекта, помогут улучшить ситуацию.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что дирижера петербургского оперного театра обманули на 95 тысяч. Музыкант Максим Вальков стал жертвой телефонных мошенников.
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