Дирижера петербургского оперного театра обманули на 95 тысяч

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Валентин Черников
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Музыкант Максим Вальков стал жертвой телефонных мошенников.

Дирижера петербургского оперного театра обманули на 95 тысяч

Фото: www.globallookpress.com / Ralph Kerpa

Дирижер музыкального театра «Санктъ-Петербургъ Опера» Максим Вальков лишился 95 тысяч рублей. По информации источников 5-tv.ru, накануне возбуждено уголовное дело о краже средств с банковского счета музыканта.

Как уточняется, Вальков стал жертвой телефонных мошенников в июне. Именитый петербуржец попался на известную схему: собеседник представился сотрудником банка и сообщил, что в этот момент происходят несанкционированные списания средств с банковской карты абонента. Чтобы их «предотвратить» дирижера попросили продиктовать данные его карты, что он и сделал. В тот же день злоумышленники списали с его счета без малого сотню рублей.

Максим Вальков родился 19 октября 1980 года. Окончил Петербургскую консерваторию имени Римского-Корсакова. Концертировал в России, Белоруссии, Казахстане, Латвии, Германии, Великобритании. Лауреат международных и национальных конкурсов.

Ранее 5-tv.ru писал, что преступники украли со счета актера Игоря Ясуловича 313 тысяч.

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Дирижера петербургского оперного театра обманули на 95 тысяч

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