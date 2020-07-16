Дальше — хуже? В России может возрасти число обманутых дольщиков

|
Виктория Андреева
38

Эксперты Счетной палаты РФ объяснили, чем обусловлен данный прогноз.

Фото, видео: ТАСС / Щербак Александр, Ахметов Вадим, Геодакян Артем; www.globallookpress.com / Konstantin Kokoshkin

Число обманутых дольщиков в стране 2020 году может резко возрасти, заявили в Счетной палате РФ. Причиной тому могут послужить участившиеся случаи банкротства строительных компаний на фоне кризиса из-за пандемии COVID-19, передает «Интерфакс» со ссылкой на аудитора госоргана Светлану Орлову.

«С учетом снижения покупательной способности населения, а также участившихся случаев банкротства небольших и средних застройщиков, есть риски дальнейшего увеличения количества проблемных объектов и, соответственно, числа обманутых дольщиков», — пояснила эксперт.

Отмечается, что только в марте 2020 года в более чем 70 регионах страны насчитывалось порядка трех тысяч проблемных объектов. При этом, особо остро вопрос с обманутыми дольщиками стоит в Москве и Подмосковье, Ленинградской и Нижегородской областях, а также на территории Краснодарского края.

В комментарии СМИ Орлова заявила, что данная ситуация постоянного усугубляется. В частности, потому что до сих пор нет конкретной и полной информации о числе дольщиков, пострадавших в результате неожиданной заморозки строительных объектов.

«Из-за изменений в законодательстве с середины 2019 года регионы не ведут реестр таких граждан. На июль прошлого года в нем числилось порядка 48 тысяч человек. В то же время, по различным экспертным оценкам, их общее количество сейчас составляет от 180 до 200 тысяч человек», — заметила аудитор.

А в заключение настоятельно рекомендовала правящему аппарату при взаимодействии с главами регионов «провести инвентаризацию обманутых дольщиков», а также подумать о выделении финансовой помощи для завершения долгостроев. По примерным подсчетам, на достройку потребуется около 690 миллиардов рублей.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что расселение аварийного жилья в России превысило плановые показатели.

Читайте также

+15° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 77%
70.80
-0.33 80.84
0.22
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 16 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

9:26
Видео: Пловцы-экстремалы впервые проплывут 160 километров по заливу во Владивостоке
9:15
Ксения Бородина призналась, что ее дочери не приучены к домашним делам
9:04
Куда пропали миллиарды? — АО «ДОМ.рф» подозревают в коррупции
9:00
Историческому проекту «Союз-Аполлон» 45 лет: как космонавты впервые встретились на орбите?
8:52
«Готова была стать второй женой»: Сати Казанова о романе с женатым олигархом
8:41
Дальше — хуже? В России может возрасти число обманутых дольщиков

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 16 июля, для всех знаков зодиака
Первый ролик с Пугачевой в TikTok моментально стал мегапопулярным
Во МХАТе началась массовая травля артистов после того, как они подали в суд на театр

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок