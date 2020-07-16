Число обманутых дольщиков в стране 2020 году может резко возрасти, заявили в Счетной палате РФ. Причиной тому могут послужить участившиеся случаи банкротства строительных компаний на фоне кризиса из-за пандемии COVID-19, передает «Интерфакс» со ссылкой на аудитора госоргана Светлану Орлову.

«С учетом снижения покупательной способности населения, а также участившихся случаев банкротства небольших и средних застройщиков, есть риски дальнейшего увеличения количества проблемных объектов и, соответственно, числа обманутых дольщиков», — пояснила эксперт.

Отмечается, что только в марте 2020 года в более чем 70 регионах страны насчитывалось порядка трех тысяч проблемных объектов. При этом, особо остро вопрос с обманутыми дольщиками стоит в Москве и Подмосковье, Ленинградской и Нижегородской областях, а также на территории Краснодарского края.

В комментарии СМИ Орлова заявила, что данная ситуация постоянного усугубляется. В частности, потому что до сих пор нет конкретной и полной информации о числе дольщиков, пострадавших в результате неожиданной заморозки строительных объектов.

«Из-за изменений в законодательстве с середины 2019 года регионы не ведут реестр таких граждан. На июль прошлого года в нем числилось порядка 48 тысяч человек. В то же время, по различным экспертным оценкам, их общее количество сейчас составляет от 180 до 200 тысяч человек», — заметила аудитор.

А в заключение настоятельно рекомендовала правящему аппарату при взаимодействии с главами регионов «провести инвентаризацию обманутых дольщиков», а также подумать о выделении финансовой помощи для завершения долгостроев. По примерным подсчетам, на достройку потребуется около 690 миллиардов рублей.

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