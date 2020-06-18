Расселение аварийного жилья в России превысило плановые показатели
По словам главы Минстроя, будут наверстываться и снизившиеся из-за пандемии COVID-19 объемы ввода новых жилых объектов.
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Фото, видео: ТАСС / Анна Майорова, 5-tv.ru
Расселение аварийного жилья в этом году превысило плановые показатели. Об этом заявил глава Минстроя Владимир Якушев в Совете Федерации. По его словам, 66 тысяч человек получили новые квартиры, и этот показатель собираются увеличить в полтора раза. В Минстрое намерены наверстать и объемы по вводу жилья. Застройщикам были выделены льготные кредиты, а банкам — субсидии в размере 12 миллиардов рублей на возмещение недополученных доходов по займам.
«Мы должны поддержать строительство порядка четырех миллионов квадратных метров жилья — это достаточно прилично. Эта мера будет действовать до конца 2021 года. Но эти требования, которые предъявляются сегодня к строительным компаниям — это сохранение трудового коллектива и введение без нарушения сроков тех объектов, которые они должны были ввести в 2020 и 21 году», — отметил министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Владимир Якушев.
Постепенно решаются проблемы обманутых дольщиков. В конце апреля правительство выделило 30 миллиардов рублей. На эти средства планируется достроить объекты и восстановить права как минимум 10 тысяч граждан.
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