Расселение аварийного жилья в России превысило плановые показатели

Расселение аварийного жилья в этом году превысило плановые показатели. Об этом заявил глава Минстроя Владимир Якушев в Совете Федерации. По его словам, 66 тысяч человек получили новые квартиры, и этот показатель собираются увеличить в полтора раза. В Минстрое намерены наверстать и объемы по вводу жилья. Застройщикам были выделены льготные кредиты, а банкам — субсидии в размере 12 миллиардов рублей на возмещение недополученных доходов по займам.

«Мы должны поддержать строительство порядка четырех миллионов квадратных метров жилья — это достаточно прилично. Эта мера будет действовать до конца 2021 года. Но эти требования, которые предъявляются сегодня к строительным компаниям — это сохранение трудового коллектива и введение без нарушения сроков тех объектов, которые они должны были ввести в 2020 и 21 году», — отметил министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Владимир Якушев.

Постепенно решаются проблемы обманутых дольщиков. В конце апреля правительство выделило 30 миллиардов рублей. На эти средства планируется достроить объекты и восстановить права как минимум 10 тысяч граждан.