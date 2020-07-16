Галкин прокомментировал сотрудничество с задержанным по торговле детьми Мельниковым

Известный телеведущий и шоумен Максим Галкин прокомментировал знакомство с генеральным директором центра суррогатного материнствам Владиславом Мельниковым. По предварительным данным, вместе с другими семью подозреваемыми врач был задержан по резонансному делу о торговле детьми. Данная новость подняла на уши поклонников Галкина и Аллы Пугачевой, ведь сам Мельников ранее заявлял, что помогал подобрать суррогатную мать звездным супругам.

В интервью «Говорит Москва» юморист опроверг распространившиеся сведения. Он уточнил, что на самом деле сотрудничал с клиникой «Мать и дитя» Марка Курцера, а за услугами Мельникова не обращался.

«Я не знаю этого человека. Мы никогда с ним не пересекались, не сотрудничали. Что касается суррогатного материнства — полностью этим всем занималась клиника „Мать и дитя“ Марка Курцера. Я уточнил в клинике, они тоже в процессе подбора суррогатной матери для нас не сотрудничали с этим человеком. Они занимались этим сами», — подчеркнул артист.

К слову, и в прежних интервью, посвященных суррогатному материнству, Галкин всегда упоминал именно центр Марка Курцера. Ни о каких сторонних медицинских услугах речь не велась. Не исключено, что фейк о работе со знаменитой парой распространил сам Мельников, желая пропиариться за счет звезд, ставших родителями двойняшек в 2013 году.

Расследование началось после того, как тело младенца нашли в квартире в подмосковном Одинцове. Как стало известно 5-tv.ru, мальчик появился на свет 6 декабря в Санкт-Петербурге. У ребенка медики диагностировали серьезное заболевание, после чего родительница отказалась от него и передала фирме, занимающейся суррогатным материнством.

В результате младенец оказался в руках предполагаемых торговцев детьми, где через некоторое время скончался. Экспертиза установила, что причиной смерти младенца явился синдром внезапной смерти новорожденного.

Вместе с мальчиком в квартире находилось еще три ребенка, предварительно, рожденных для продажи. Известно также, что погибшего младенца собиралась усыновить семья с Филиппин.

В отношении всех подозреваемых возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 127.1 УК РФ «Торговля людьми, повлекшая по неосторожности смерть, причинение тяжкого вреда здоровью потерпевшего или иные тяжкие последствия, в составе организованной группы». По данному делу в настоящий момент уже задержано восемь подозреваемых.

Владислава Мельникова после задержания поместили в изолятор временного содержания на Петровку, 38. Вечером 15 июля к нему была вызвана бригада скорой помощи из-за обострения хронического заболевания. Мужчина был госпитализирован.

Ранее 5-tv.ru публиковал фото из квартиры на Аргуновской улице в Москве, где нашли «суррогатных младенцев» возрастом от шести дней до полугода.