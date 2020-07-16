Марина Федункив призналась, что годами терпела побои от бывшего мужа

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Алиса Старжевская
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Домашнее насилие в семье актрисы продолжалось 13 лет.

Марина Федункив призналась, что годами терпела побои от бывшего мужа

Фото: Instagram @marina_phedunkiv

Звезда сериала «Реальные пацаны» и Comedy Club Марина Федункив со стороны кажется сильной и независимой женщиной, которая все в своей жизни решает сама. Однако оказалось, что ей много лет приходилось терпеть домашнего насильника в лице собственного мужа, пишет 7days.ru.

Речь идет о втором супруге актрисы, предпринимателе Михаиле. Он постоянно употреблял алкоголь и находился под воздействием наркотических веществ, а злобу срывал на жене. В итоге она ходила в синяках и с сотрясением мозга, но продолжала молчать, надеясь, что сможет вытащить его со дна.

Однажды муж сломал Марине ногу, но даже тогда она не обратилась за помощью. Хотя она рассказала о домашнем насилии сестре, ее беспокоило, что о происходящем за закрытыми дверями может узнать их пожилой отец, и скрывала все до последнего. Приходилось постоянно придумывать оправдания своим травмам.

«На гастроли со сломанной ногой ездила», — вспоминает теперь звезда Comedy Club.

Рассталась с мужем Марина только через 13 лет, устав тянуть на себе это ярмо. За это время он не раз поднимал руку не только на нее, но и на своих пожилых родителей, не обращая внимания на серьезные проблемы со здоровьем у обоих. Ради них Федункив до последнего старалась оправдать поведение мужа и вылечить его.

Только теперь актриса смогла начать жить полной жизнью и делиться травмами своего прошлого с друзьями, близкими и поклонниками.

5-tv.ru рассказывал, как недавно Николай Басков страстно поцеловал Федункив на съемках клипа.

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