«Ветреная женщина»: Басков страстно поцеловал Федункив на съемках клипа

Звезда «Реальных пацанов» и Comedy Club Марина Федункив вряд ли когда-нибудь могла предположить, что ее поцелует сам золотой голос России. Менее всего этого ожидали подписчики артистки, которые с удивлением узнали, что Николай Басков стал героем нового клипа теперь уже и певицы Федункив, не так давно начавшей певческую карьеру.

На своей странице в Instagram звезда анонсировала премьеру клипа «Лав Стори», который зрители увидят 4 июля. Федункив приоткрыла завесу тайны и опубликовала маленький кусочек из ролика, в котором Басков, сидя на лавочке с артисткой, страстно целует ее взасос. При этом оба, сраженные любовным порывом, падают на скамейку.

Подписчики пришли в восторг от творческого тандема. Некоторые заметили, что рядом с такой «горячей» женщиной, как Федункив трудно устоять даже народному артисту. Кто-то, в свою очередь, отметил модный «деревенский» лук Баскова, надевшего носки под сандалии.

«Марина, вы ветреная женщина! Стольких мужчин с ума свели!»;

«Марина! Вы супердива!»;

«Вот носочки в сандаликах-это просто пять! А что про Марину говорить -бриллиант!» — написали пользователи.

Ранее 5-tv.ru писал, что Лобода в ультрамини показала бекстейдж со съемок нового клипа.