«Ветреная женщина»: Басков страстно поцеловал Федункив на съемках клипа
Звезда «Реальных пацанов» оказалась в объятиях народного артиста.
Звезда «Реальных пацанов» и Comedy Club Марина Федункив вряд ли когда-нибудь могла предположить, что ее поцелует сам золотой голос России. Менее всего этого ожидали подписчики артистки, которые с удивлением узнали, что Николай Басков стал героем нового клипа теперь уже и певицы Федункив, не так давно начавшей певческую карьеру.
На своей странице в Instagram звезда анонсировала премьеру клипа «Лав Стори», который зрители увидят 4 июля. Федункив приоткрыла завесу тайны и опубликовала маленький кусочек из ролика, в котором Басков, сидя на лавочке с артисткой, страстно целует ее взасос. При этом оба, сраженные любовным порывом, падают на скамейку.
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Внимание! Внимание! Незнакомец с обложки на мою песню «ЛАВ СТОРИ» — раскрыт. Полную версию наших взаимоотношений с ним, и не только с ним, можно будет увидеть в видеоклипе, премьера которого намечена на 04 Июля! 🥳 А послушать и скачать песню «ЛАВ СТОРИ» можно по-прежнему по ссылке taplink в шапке моего профиля. Первыми угадавшими @nikolaibaskov были: @lilitabrik16 @allochka_shup @ukautransit Поздравляю! С Вами свяжутся для вручения призов. . #маринафедункив #федункив #конкурс #песня #актриса #певица #басков #юмор #прикол #ржака #песня #Лавстори #Lovestory #лето #море #хит #клип #федункинмаклауд #пожилойблоггер
Подписчики пришли в восторг от творческого тандема. Некоторые заметили, что рядом с такой «горячей» женщиной, как Федункив трудно устоять даже народному артисту. Кто-то, в свою очередь, отметил модный «деревенский» лук Баскова, надевшего носки под сандалии.
«Марина, вы ветреная женщина! Стольких мужчин с ума свели!»;
«Марина! Вы супердива!»;
«Вот носочки в сандаликах-это просто пять! А что про Марину говорить -бриллиант!» — написали пользователи.
Ранее 5-tv.ru писал, что Лобода в ультрамини показала бекстейдж со съемок нового клипа.
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