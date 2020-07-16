По данным центра кибербезопасности Великобритании, хакеры, работающие на разведструктуру России, пытались украсть данные о вакцине от COVID-19 у них самих, США и Канады, сообщило РИА Новости. В Соединенном Королевстве разработка вакцины проходит в Оксфордском университете и Имперском колледже в Лондоне, которые неоднократно подвергались нападкам хакеров.

Британцы полагают, что занимающаяся кибешпионажем группа под предполагаемыми именами APT29, Dukes или Cozy Bear, совершала атаки на организации, участвовавшие в разработке вакцины. В центре кибербезопасности не сомневаются, что группа хакеров «почти наверняка» входит в одну из структур разведки Российской Федерации. Глава МИД Великобритании прокомментировал информацию и назвал случай «абсолютно неприемлемым».

«Абсолютно неприемлемо со стороны российских разведывательных служб атаковать тех, кто борется с пандемией коронавируса. Пока одни безрассудно следуют своим эгоистичным интересам, Британия и ее союзники выполняют сложную работу по поиску вакцины и охране здоровья всего мира. Британия продолжит противостоять подобным кибератакам и будет сотрудничать с союзниками с тем, чтобы привлечь виновных к ответственности», — заявил Доминик Рааб.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Кремль не знает, кто мог взломать компьютеры разработчиков и не имеет к этому никакого отношения.

«Мы не располагаем информацией, кто мог взламывать фармкомпании и исследовательские центры в Великобритании. Можем сказать одно — Россия не имеет к этим попыткам никакого отношения. Мы не приемлем подобные обвинения, ровно как и очередные голословные обвинения во вмешательстве в выборы 2019 году», — ответил Песков.

Хакеры использовали вредоносное программное обеспечение и фишинг, чтобы взломать компьютеры разработчиков и получить доступ к секретным данным. Однако, в Великобритании заметили, что большинство из украденных данных не несут никакой ценности, но могут быть использованы в том случае, если их значимость подтвердиться.

Ранее 5-tv.ru сообщил о том, что Дональд Трамп признался в в атаке американских хакеров на российское «Агентство интернет-расследований» в 2018-м.