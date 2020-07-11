Трамп рассказал об участии США в кибератаке на Россию
В беседе с журналистом газеты The Washington Post, глава Белого дома пролил свет на историю с хакерами, атаковавшими «Агентство интернет-исследований» в 2018 году.
Фото: www.globallookpress.com / Ralf-Udo Thiele
Нападение хакеров на российское «Агентство интернет-исследований» в 2018 году было предпринято США с согласия президента Дональда Трампа. Об этом глава Белого дома рассказал в интервью обозревателю газеты The Washington Post Марку Тиссену. Материал появился в прессе накануне.
Во время беседы с журналистом Трамп признал, что скрытая кибератака была санкционирована им самим. По словам американского лидера, приказ был отдан после полученных разведданных о «вмешательстве» России в промежуточные выборы в 2018 году.
По мнению американских аналитиков эксперименты русских хакеров с общественным мнением граждан США начались еще в 2009-м году. А в 2018-м некая компания из Санкт-Петербурга якобы ненавязчиво влияла на рядовых американцев. В частности, призывала бойкотировать выборы афроамериканцев, которые традиционно голосуют за демократов.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как хакеры потребовали 42 миллиона долларов за компромат на Дональда Трампа.
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