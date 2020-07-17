Видео: Полунин рассказал о судьбе татуировки с Путиным на груди
Украинский танцор ответил на слухи о том, что свел рисунок с российским президентом.
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Фото, видео: ALEXANDER NEMENOV / AFP, vk.com/festivalvitebsk
На недавней пресс-конференции в рамках «Славянского базара» в Витебске украинский танцор балета Сергей Полунин, известный своей любовью к украшению тела татуировками, ответил на вопрос, куда делось изображение Путина с его груди. В сети появилось фото, где лица президента РФ на теле артиста — нет, пишет ФАН.
Как объяснил Полунин, татуировка была не удалена, а просто замазана ради фотосессии для иностранного издания.
«Я путешествую по разным странам, уважаю их традиции, пожелания разных журналов. Некоторые с политикой не хотят быть связаны», — пояснил танцор.
Планов сводить татуировки у танцора нет. Однако артист заявил, что если бы и стал это делать, то изображение российского лидера он удалил бы в последнюю очередь.
Впервые о татуировке с лицом Путина на теле Полунина стало известно два года назад. Тогда танцор объяснил это желанием уберечь российского лидера от негативной энергии, идущей в его адрес.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как рад был Полунин рождению своего первенца, которого назвали Мир.
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