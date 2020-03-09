Артист балета Сергей Полунин и олимпийская чемпионка по фигурному катанию Елена Ильиных стали родителями. О прибавлении в семье знаменитости решились рассказать спустя почти два месяца после радостного события в канун 8 марта, опубликовав одновременно посты в Instagram.

«16.01.20 — это дата, которая для меня стала самой важной в жизни! С тех пор в наших с @poluninink (аккаунт Сергея Полунина — Прим.ред.) руках весь Мир», — написала счастливая мама в сети.

Instagram @blackswanei

Позднее стало известно, что «Мир» — это имя новорожденного. В интервью журналистам новоиспеченные родители пояснили, что некоторое время обращались к малышу разными именами и смотрели на его реакцию.

«Когда сказали „Мир“ — он откликнулся», — цитирует знаменитостей StarHit.

Пару сразу же засыпали тысячей поздравлений. Многие удивлялись, как им удавалось столько времени скрывать.