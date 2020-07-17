«Секс без обязательств»: Киркоров в Витебске рассказал о своей личной жизни

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Алиса Старжевская
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В Белоруссию король российской эстрады прилетел в рамках участия в фестивале «Славянский базар».

«Секс без обязательств»: Киркоров в Витебске рассказал о своей личной жизни

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Федосенко Наталия

Филипп Киркоров прилетел в Витебск, как и многие другие известные артисты, чтобы принять участие в фестивале «Славянский базар». Там он сделал несколько громких заявлений о свой личной жизни, пишет KP.RU.

На вопрос о том, есть ли у него вторая половинка, Киркоров ответил однозначно.

«Хожу направо и налево, имею право. Секс без обязательств», — пошутил Киркоров, а позже и вовсе заявил, что однажды может поведать такое, что у всех волосы на голове зашевелятся.

В Витебск музыкант прилетел на частном самолете, опоздав ко времени выступления и появившись в феерическом наряде и маске от Dolce & Gabbana. Так он подготовился к церемонии, на которой ему должны были вручить награду из рук самого президента Белоруссии Лукашенко.

Также в городе открыли и именную звезду Киркорова, которая уже есть на местной Площади звезд у его бывшей супруги Аллы Пугачевой. Про отношения с Примадонной также не забыли спросить у Киркорова. Он объяснил, что домами они не дружат, вопреки таким слухам.

«Нет у нас никаких отношений, у каждого — своя жизнь», — разочаровал журналистов и фанатов исполнитель. Также он не преминул напомнить, что является подписчиком Пугачевой в соцсети Instagram, а вот она его не фолловит.

Недавно 5-tv.ru рассказал, что Филипп Бедросович признался в совершенной 32 года назад краже.

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