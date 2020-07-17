Располневшая и постаревшая звезда «Клона» удивила фанатов внешним видом

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Алиса Старжевская
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Актрисе Летисии Сабателле недавно исполнилось 49 лет.

Фото, видео: Instagram @leticia_sabatella

Бразильская актриса Летисия Сабателла, знакомая российским любителям теленовелл по «Клону» и «Вавилонской башне», поделилась с подписчиками своего блога в Instagram новыми селфи, которые вызвали бурные обсуждения в комментариях.

Поклонников востребованной на родине актрисы удивил ее внешний вид — в первую очередь, это касалось иностранных фолловеров. Они сочли, что Сабателла сильно сдала, поправилась и стала выглядеть заметно старше своих лет.

Instagram @leticia_sabatella

Впрочем, несмотря на обилие недовольных комментариев фанаты нашли причину такого состояния своей любимицы. Они полагают, что виной тому стресс от тяжелого развода в 2019 году, когда Летисия разошлась с мужем Фернанду Алвисом Пинту. Сейчас у нее есть новый возлюбленный, но она старается лишний раз не афишировать подробности их отношений.

Кстати, один из смутивших фанатов снимков актриса подписала названием города Куритиба на юге Бразилии. Именно там сейчас наблюдается самая большая смертность от выявленных случае коронавируса, чем где-либо в стране.

Ранее 5-tv.ru вспоминал, как сейчас выглядит звезда «Просто Марии», актриса Виктория Руффо.

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