Звезда сериала «Просто Мария» Виктория Руффо снялась в некогда популярной в России мыльной опере в возрасте 27 лет. Тридцать лет спустя мексиканская актриса и телеведущая продолжает радовать фанатов своим внешним видом.

Поклонники отмечают, что с момента премьеры «Просто Марии» знаменитость ничуть не изменилась. Более того, в свои 57 лет Виктория Руффо выглядит гораздо моложе своей экранной героини, сообщает Starhit.

Instagram @victoriaruffo

Во время съемок, ставшего культовым, сериала актриса познакомилась со своим будущим мужем актером Эухенио Дербесом. В апреле 1992 года у пары родился сын Хосе. Коллеги по цеху развелись в 1996 году.

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Через пять лет Виктория Руффо вышла замуж во второй раз за мексиканского политика Омара Файяда. В августе 2004 года у них родились близнецы Виктория и Ануар. С этого момента актриса стала редко появляться на экранах, отдавая предпочтение семье. Одно время ходили слухи, что Виктория Руффо планирует заняться политикой, но знаменитость их опровергла.

В скором времени запланирован выход на экраны очередной теленовеллы «Свидание вслепую». Звезда «Просто Марии» исполнит в ней одну из главных ролей.

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