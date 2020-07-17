Суд арестовал фигурантов дела о торговле младенцами

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Среди оказавшихся на скамье подсудимых — руководители частных клиник, в том числе гендиректор центра по суррогатному материнству.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Зураб Джавахадзе, 5-tv.ru

В Басманном суде избрали меру пресечения еще трем врачам по новому громкому «суррогатному» делу. Владислава Мельникова, главу «Европейского центра суррогатного материнства» и его коллег отправили под арест на два месяца.

Владислав помогал стать родителями, в том числе многим российским звездам и политикам. Вместе с Мельниковым уже восемь врачей из разных клиник столицы подозревают в торговле детьми заграницу, в том числе по заказу однополых пар и одиноких представителей ЛГБТ сообщества.

Толчком для громкого расследования стала трагедия, когда в съемной квартире в Подмосковье нашли умершего младенца. Выяснилось его родила суррогатная мать, и в других комнатах были еще новорожденные на продажу. Потом были обнаружены еще несколько таких квартир. И это по мнению лишь верхушка айсберга бизнеса на младенцах.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, как Максим Галкин прокомментировал сотрудничество с задержанным по торговле детьми Мельниковым. Генеральный директор центра суррогатного материнства, ранее заявлявший о знакомстве со звездой семьей, согласно решению суда, был помещен в СИЗО.

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