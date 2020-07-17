Как себя вести, если до вас домогаются на работе? Советует психолог

Что необходимо предпринять в правовом поле, если вы стали жертвой харассмента? Советы касаются не только женщин, которые чаще всего подвергают нормальному и физическому насилию на рабочем месте, но и мужчин. По статистике из 100% всех трудоустроенных мужчин планеты, 25% подвергаются тому или иному виду насилия в своей компании. Представительницы прекрасного пола также способны быть агрессорами, а особенно по отношению к слабым мужчинам. Как вести себя, если вы стали жертвой харассмента, рассказала Алена Никольская специально для 5-tv.ru.

Расскажите о ситуации руководству

Если вашим насильником не является ваш начальник, у вас есть возможность обратиться к высшему руководству и рассказать о проблеме. Объясните им, что сейчас вы прибываете в тяжелом эмоциональном состоянии, которое сказывается не только на психике и здоровье, но и на качестве работы. Попросите вышестоящих руководителей о том, чтобы они незамедлительно приняли меры.

Выскажите недовольства насильнику в лицо

Выскажите человеку в лицо те вещи, которые вам не нравятся в его действиях. Этот критерий касается тех случаев, когда харассмент исходит от высшего начальства и жаловаться на него некому. Возьмите себя в руки и четко проговорите те моменты, которые вас не устраивают в его или ее поведении по отношению к вам. Попробуйте сделать это при свидетелях. Особенно это касается девушек, которые не привыкли резко высказывать свои недовольства и играют в «хорошую девочку». В этом случае, насильник получает так называемое «двойное послание» или «шизофреничное послание», рассказала Никольская. С одной стороны, жертва просит оставить ее в покое, а с другой допускает такое поведение из вежливости.

Обратите внимание на свой внешний вид

Подумайте о том, как вы выглядите. Своим внешним видом жертва харассмента может только раззадорить насильника. Особенно этот пункт касается девушек, которые делают «двойное послание», продолжая носить открытые блузы, короткие блузы и туфли на высоком каблуке. Также вы можете провоцировать на насильственные действия бессознательно.

Не удаляйте сообщения и медиафайлы от насильника

Ни в коем случае не удаляйте сообщения, фотографии и другие медиаматериалы, которые могут послужить доказательством харассмента. Да, порой неприятно держать в своем телефоне вещи, которые травмируют вас, но это необходимо, настоятельно советует Никольская. Это будут ваши прямые улики в доказательстве того, что против вас совершаются насильственные действия.

Будьте готовы к увольнению

Быть готовым к увольнению нужно в том случае, если ситуация с харассментом поддерживается высшим менеджментом. В этом случае у жертвы всего два выхода: либо терпеть, либо уйти. Конечно, существует возможность разобраться в проблеме и устранить насильника, но на это может быть потрачено слишком много времени и сил.

Игнорируйте насильника

Игнорируйте человека, который пытается принудить вас к чему-либо. Избегайте личных встреч и пересекайтесь только на публичных совещаниях. Не ведите с ним или с ней переписку, отвечайте односложно и только по делу.

Обратитесь в полицию

Если все эти советы не работают, последнее, что остается сделать в этой ситуации — обратиться в полицию. Закон на вашей стороне, так как в 21 статье Конституции Российской Федерации прописано, что никто не имеет право унижать ваше достоинство. Также 133 статья УК РФ говорит, что никто не имеет право принуждать вас к сексуальному насилию. В случае харассмента можно сослаться и на 151 статью УК РФ, в которой указано, что пострадавшей стороне полагается компенсация за моральный и физический ущерб. Требовать компенсацию заявитель имеет право и от насильника и компании, в которой он работает.

Ранее 5-tv.ru поделился видео с Аленой Никольской, в котором она рассказала, как отличить харассмент от простого хамства.