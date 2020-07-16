Эксперт рассказала, как отличить домогательства от простого хамства или безобидного флирта

О харассменте в последнее время говорят все больше и больше. И если раньше мы слышали о Харви Вайнштейне, Билле Косби и других далеких от нас звезд и политиков, которые оказались в центре скандалов и получили по заслугам, то теперь эта тема все чаще поднимается в нашей стране.

Как отмечает психолог Алена Никольская, по статистике около 75% женщин и около 20% мужчин в тот или иной момент своей жизни пострадали от харассмента — столкнулись с психологическим или физическим насилием. И это неофициальные цифры, официальные гораздо ниже. Потому что далеко не все жертвы обращаются в полицию и выносят произошедшее с ними на всеобщее обсуждение.

«Но 75 человек из 100 — это говорит о том, что примерно каждые семь-восемь женщин из десяти от этого пострадали!» - подчеркивает Никольская.

По словам психолога, необходимо научиться различать простое хамство или флирт и действительно настоящее домогательство.

«В первую очередь, если вам неприятны слова, действия, прикосновения, какие-то оскорбления в ваш адрес, если вы хотите это прекратить, остановить и избавиться от этого, то скорее всего это именно харассмент», — поясняет специалист.

По словам Алены Никольской, у людей оказавшихся под таким тяжелейшим психическим или физическим воздействием в первую очередь страдает чувство собственного достоинства. Многие из них испытывают чувство вины и стыда и пытаются отгородиться от неприятной ситуации. У них падает самооценка, они впадают в депрессию, уныние, апатию, а некоторые в конце концов даже решают свести счеты с жизнью.

«Считается, что харассмент приравнивается к убийству на рабочем месте, конечно, с точки зрения психологии», — отмечает Никольская.

Психолог подчеркивает, что харассмент — это не только интимное притязание на ваше внимание и на ваше тело. По ее словам, существует четыре разных типа харассмента: по половому признаку, по личным качествам, троллинг и буллинг в соцсетях и электронных письмах, и, наконец харассмент в интимной сфере. И все они способны психологически убить человека.

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