Лукашенко рассказал о впечатлениях от встречи с Мишустиным
Премьер РФ прибыл в Минск на заседание Евразийского межправительственного совета. Участники встречи обсудили ряд вопросов, касающихся евразийской интеграции в различных сферах.
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Фото, видео: ТАСС / Астахов Дмитрий, 5-tv.ru
Михаил Мишустин с рабочей поездкой прибыл в Минск. Премьер участвовал в очередном заседании Евразийского межправительственного совета.
В повестке — ряд вопросов, связанных с формированием общих рынков газа, нефти, а также реализацией соглашения о маркировки товаров. Участники встречи планируют обсудить развитие агроиндустрии ЕАЭС, а также общие правила конкуренции. Особое внимание будет уделено сфере здравоохранения. В частности, предотвращению распространения коронавируса в странах Союза.
После встречи, которая длилась около полутора часов, президент Белоруссии отметил, что вместе российское правительство и белорусская сторона могут многое сделать, в том числе в рамках ЕАЭС.
«То, что мы производим (в Белоруссии — ред.), нужно Казахстану, то, что вы производите, нам тоже нужно. Хотя проблемы, определенные всегда бывают с поставками, логистикой… Думаю, с нынешним премьер-министром России, с новым правительством, я уверен, что мы очень многое можем сделать, в том числе и в Евразийском экономическом союзе», — заключил Лукашенко после встречи с Мишустиным.
Ранее 5-tv.ru о том, как в Кремле оценивают ситуацию с выборами в Белоруссии. На 9 августа в Белоруссии назначен основной день голосования на президентских выборах. Сейчас зарегистрировано пять кандидатов. В стране идет предвыборная агитация.
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