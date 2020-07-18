Лукашенко рассказал о впечатлениях от встречи с Мишустиным

Михаил Мишустин с рабочей поездкой прибыл в Минск. Премьер участвовал в очередном заседании Евразийского межправительственного совета.

В повестке — ряд вопросов, связанных с формированием общих рынков газа, нефти, а также реализацией соглашения о маркировки товаров. Участники встречи планируют обсудить развитие агроиндустрии ЕАЭС, а также общие правила конкуренции. Особое внимание будет уделено сфере здравоохранения. В частности, предотвращению распространения коронавируса в странах Союза.

После встречи, которая длилась около полутора часов, президент Белоруссии отметил, что вместе российское правительство и белорусская сторона могут многое сделать, в том числе в рамках ЕАЭС.

«То, что мы производим (в Белоруссии — ред.), нужно Казахстану, то, что вы производите, нам тоже нужно. Хотя проблемы, определенные всегда бывают с поставками, логистикой… Думаю, с нынешним премьер-министром России, с новым правительством, я уверен, что мы очень многое можем сделать, в том числе и в Евразийском экономическом союзе», — заключил Лукашенко после встречи с Мишустиным.

Ранее 5-tv.ru о том, как в Кремле оценивают ситуацию с выборами в Белоруссии. На 9 августа в Белоруссии назначен основной день голосования на президентских выборах. Сейчас зарегистрировано пять кандидатов. В стране идет предвыборная агитация.