Около 200 килограммов мазута разлилось в Карелии в результате аварии на ГЭС

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Карина Бернтгольц
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По предварительным данным, вытекшие нефтепродукты попалив акваторию Беломоро-Балтийского канала.

Около 200 килограммов мазута разлилось в Карелии в результате аварии на ГЭС

Фото: ТАСС / Angelos Tzortzinis

Около 200 килограммов мазута разлилось в Карелии в результате аварии на Ондской гидроэлектростанции. Об этом сообщили в МЧС.

Как отмечает Интерфакс со ссылкой на неофициальный источник, часть вытекших нефтепродуктов была замечена в районе впадения реки Онда в Беломоро-Балтийский канал. Информация о случившемся ЧП уточняется.

В устранении последствий инцидента задействованы 25 человек и 13 единиц техники. В том числе от МЧС — четыре человека и три единицы техники.

Беломорско-Балтиийский канал соединяет Белое море с Онежским озером и имеет выход в Балтийское море.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что режим повышенной готовности был введен в Мурманской области после утечки мазута в Кандалакше на сетях АО «Мурманэнергосбыт».

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