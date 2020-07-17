Около 200 килограммов мазута разлилось в Карелии в результате аварии на ГЭС

Около 200 килограммов мазута разлилось в Карелии в результате аварии на Ондской гидроэлектростанции. Об этом сообщили в МЧС.

Как отмечает Интерфакс со ссылкой на неофициальный источник, часть вытекших нефтепродуктов была замечена в районе впадения реки Онда в Беломоро-Балтийский канал. Информация о случившемся ЧП уточняется.

В устранении последствий инцидента задействованы 25 человек и 13 единиц техники. В том числе от МЧС — четыре человека и три единицы техники.

Беломорско-Балтиийский канал соединяет Белое море с Онежским озером и имеет выход в Балтийское море.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что режим повышенной готовности был введен в Мурманской области после утечки мазута в Кандалакше на сетях АО «Мурманэнергосбыт».