Режим повышенной готовности введен в Мурманской области после утечки мазута в Кандалакше на сетях АО "Мурманэнергосбыт" (МЭС, принадлежит областному министерству имущественных отношений). Инцидент произошел на подземном мазутопроводе в районе котельной №21. Причины случившегося уточняются.

В настоящий момент проблема локализована. Устраняются последствия случившегося. Специалисты АО «МЭС» занимаются зачисткой территории – в том числе, обработкой мазутных пятен сорбентами и удалением их с помощью установленных фильтров. На месте работает 15 человек и пять единиц техники под контролем соответствующих спецслужб.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что местные жители заметили огромное нефтяное пятно в районе бухты Нагаева под Магаданом в Охотском море.