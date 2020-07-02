Утечка мазута произошла на юге Мурманской области — фото
В связи с инцидентом в регионе введен режим повышенной готовности. Последствия происшествия устраняются.
Фото: vk.com/club107924143
Режим повышенной готовности введен в Мурманской области после утечки мазута в Кандалакше на сетях АО "Мурманэнергосбыт" (МЭС, принадлежит областному министерству имущественных отношений). Инцидент произошел на подземном мазутопроводе в районе котельной №21. Причины случившегося уточняются.
В настоящий момент проблема локализована. Устраняются последствия случившегося. Специалисты АО «МЭС» занимаются зачисткой территории – в том числе, обработкой мазутных пятен сорбентами и удалением их с помощью установленных фильтров. На месте работает 15 человек и пять единиц техники под контролем соответствующих спецслужб.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что местные жители заметили огромное нефтяное пятно в районе бухты Нагаева под Магаданом в Охотском море.
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