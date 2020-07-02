Утечка мазута произошла на юге Мурманской области — фото

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Карина Бернтгольц
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В связи с инцидентом в регионе введен режим повышенной готовности. Последствия происшествия устраняются.

Утечка мазута произошла на юге Мурманской области — фото

Фото: vk.com/club107924143

Режим повышенной готовности введен в Мурманской области после утечки мазута  в Кандалакше на сетях АО "Мурманэнергосбыт" (МЭС, принадлежит областному министерству имущественных отношений).  Инцидент произошел на подземном мазутопроводе в районе котельной №21. Причины случившегося уточняются.

В настоящий момент проблема локализована. Устраняются последствия случившегося. Специалисты АО «МЭС» занимаются зачисткой территории – в том числе, обработкой мазутных пятен сорбентами и удалением их с помощью установленных фильтров. На месте работает 15 человек и пять единиц техники под контролем соответствующих спецслужб.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что местные жители заметили огромное нефтяное пятно в районе бухты Нагаева под Магаданом в Охотском море.

Утечка мазута произошла на юге Мурманской области — фото

1/2

vk.com/club107924143

2/2

vk.com/club107924143

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