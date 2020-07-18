75-летие Потсдамской конференции: как встреча «большой тройки» повлияла на мир после войны

75 лет назад началась знаменитая Потсдамская конференция. Главы государств с абсолютно разными интересами и ценностями определили будущее послевоенное устройство мира. Конференция состоялась недалеко от Берлина. Ее участниками стали страны антигитлеровской коалиции — Советский Союз, США и Великобритания. Именно они подвели черту под разгромом Германии.

Как отмечают эту дату в Берлине, рассказывает корреспондент МИЦ «Известия» Виталий Чащухин.

Одно из немногих исторических мест в Европе, которое не «поросло травой», — внутренний дворик замка Цецилиенхоф. Как и 75 лет назад здесь расцветает красная советская звезда из герани, давая понять, кто на правах главного победителя был хозяином послевоенной конференции. Участники переговоров — в натуральную величину, но передать истинный масштаб не вышло.

Тогда Потсдамскую конференцию просто невозможно было представить без участия Советского Союза. Спустя 75 лет выставка, посвященная ей, обошлась без экспонатов из России. Закрытые границы не причем. Переговоры о передаче части российской коллекции велись еще до пандемии. Не сошлись в формулировках — западные кураторы хотели в открытую «подправить» историю.

«В России не согласились с нашими сопроводительными текстами для экспонатов. Нам были предложены другие, но они не устроили нас», — говорит куратор выставки Юрген Лу.

«Когда наши ученые изучили, какие тексты и комментарии предлагаются к нашим экспонатам и к их экспонатам на выставке… ну, это за гранью добра и зла. По большому счету, речь шла о прямом передергивании исторических фактов. То, что называется затертым, но, к сожалению, действующим словом „фальсификация“ истории», — поясняет Владимир Мединский.

В итоге, России самой пришлось расставить все по своим местам: в московском Музее Победы — те самые уникальные вещи. Например, по записной книжке маршала Жукова, можно убедиться, что он действительно пытался найти общий язык с другими делегациями.

«Помимо каких-то служебных записей она содержит некоторые слова и выражения на английском языке. Возможно, ему приходилось иногда не полагаться на помощь переводчика», — рассказывает заведующий сектором выставок Музея Победы Дмитрий Фадеев.

Сегодня Потсдам — это не только пригород Берлина, но и слово, означающее в мировой дипломатии все послевоенное устройство: от полного разоружения Германии и реконструкции ее политической жизни до исчезновения Восточной Пруссии, передачи ее территорий Польше и СССР. Так на месте Кенигсберга появился Калининград. Установлены были, в том числе, границы дозволенного, благодаря созданию ООН.

«Была создана целая система механизмов для избежания повторения этой страшной трагедии, которой была Вторая мировая война», — объясняет начальник научного отдела Российского военно-исторического общества Юрий Никифоров.

Потсдамского миропорядка в его изначальном виде хватило всего на четыре десятилетия. Сразу после демонтажа «железного занавеса» относительное биполярное спокойствие сменилось на гегемонию одной единственной сверхдержавы. Начались развязанные американцами локальные конфликты, без оглядки на Совбез ООН, новое перекраивание границ внутри Европы под залпы натовских ракет, как это было с Югославией, и дальнейшее расширение этого военного альянса на восток. Ялтинско-потсдамские механизмы давно нуждаются в перезапуске.

«Всегда лучше говорить и договариваться, искать компромиссы, чем постоянно противостоять», — считает профессор университета Потсдама Доминик Гепперт.

И Россия — в числе тех, кто не против был бы обновить эти черно-белые музейные снимки мировых лидеров и вновь сесть за круглый стол переговоров, который, пожалуй, для новой исторической встречи должен быть еще больше того, что был сооружен в Потсдаме летом 1945-го.