Гендиректора «Зенита» оштрафовали за слова о «Спартаке»

Генеральный директор футбольного клуба «Зенит» Александр Медведев оштрафован комитетом по этике Российского футбольного союза (РФС) на 200 тысяч рублей. Причиной такого решения стало недавнее высказывание Медведева про «Спартак» в раздевалке сине-бело-голубых после победной игры с «Краснодаром». Об этом корреспонденту Sport24 сообщил член комитета по этике РФС Андрей Созин.

Тогда футболисты Артем Дзюба и Сердар Азмун имитировали половой акт, а гендиректор «Зенита», комментируя поведение игроков, заявил, что «это был намек на то, что будет со „Спартаком“ в кубковом матче». Позже Медведев признал эту шутку «неудачной» и принес извинения.

Заместитель председателя комитета по этике Российского футбольного союза Владимир Пильгуй, объясняя решение о штрафе в отношении директора сине-белых голубых подчеркнул, что руководители клубов не должны позволять себе оскорбительные высказывания и жесты.

«Считаем, что руководители не должны позволять себе высказывания или жесты, носящие оскорбительный характер в отношении к кому-либо, тем более — к своим коллегам. Поэтому расценили это как неэтичное поведение, которое заслуживает наказания. Мы не стали принимать более жесткие санкции, учитывая факт извинений Медведева», — цитирует Пильгуя официальный сайт РФС.

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