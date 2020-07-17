«Добрый пельмень»: Пухляш Красилов заменил боксерскую грушу Гном Гномычу

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Светлана Александрова
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Рудковская выложила в сеть видео, на котором семилетний Саша Плющенко боксирует танцора из клипа группы Little Big.

Фото, видео: Instagram @dimakrasilove, Instagram @rudkovskayaofficial

Тема:
Little Big

Дмитрий Красилов, прославившийся после участия в клипе UNO группы Little Big, заменил боксерскую грушу сыну Евгения Плющенко и Яны Рудковской. Продюсер выложила на своей странице в Instagram видео, на котором Гном Гномыч боксирует солидный живот знаменитого Пухляша.

«У Сани свои разборки с дядей Димой-пухляшом! Диме точно „по барабану“, скоро снова приедет к нам гости», — подписала ролик Рудковская.

Instagram @rudkovskayaofficial

Запись вызвала неоднозначную реакцию подписчиков. Некоторым видео напомнило фильм «Игрушка» с Пьером Ришаром в главной роли, в котором малолетний наследник миллионера пожелал, чтобы ему купили живого человека. Однако большинство пользователей кадры просто позабавили.

«Ой спасибо за видео, мой полуторагодовалый мальчик смеялся минут десять над этим роликом».

«Пухляш нарасхват для детишек».

«Прям Слон и Моська».

«Добрый пельмень», — пишут комментаторы.

Ранее, как рассказывал 5-tv.ru, Саша Плющенко вместе с родителями станцевал под песню «Плачу на техно», в клипе к которой участвовал и Пухляш Дмитрий Красилов.

Тема:
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