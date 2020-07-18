Онколог дал рецепт напитка, который препятствует росту раковых клеток

Хирург-онколог Иван Карасев на своей странице в Instagram дал подписчикам рецепт напитка, который препятствует росту раковых клеток и оказывает бодрящий эффект. Специалист рекомендует включать в рацион куркуму, которая считается мощным противовоспалительным.

«Куркума останавливает процесс ангиогенеза и стимулирует апоптоз (регулируемый процесс программируемой клеточной гибели — Прим.ред.) раковых клеток. В лабораторных условиях доказано, что эта специя усиливает эффективность химиотерапии и уменьшает рост опухоли», — написал врач.

Instagram @doctor_karasev_ivan

Иван Карасев добавил, что куркума лучше усваивается организмом, если в нее добавить щепотку черного перца. Онколог советует употреблять специю ежедневно по чайной ложке. При этом, не стоит запасаться куркумой в магазинах. Специалист рекомендует приобретать специю только в органическом виде.

Для приготовления напитка потребуется сантиметр корня имбиря, половинка лимона, чайная ложка куркумы, щепотка черного перца, чайная ложка меда на стакан воды.

Ранее 5-tv.ru сообщал, как распознать рак у ребенка на ранней стадии.