Судно «Баренц» с пусковым столом под ракеты-носители «Ангара» вышло из Северодвинска. Корабль держит курс на космодром «Восточный». Об этом сообщается на официальном сайте Роскосмоса. Момент торжественного отправления груза запечатлели на видео.

Погрузка судна оборудованием массой более двух тысяч тонн проходила в течение нескольких дней поэтапно. Северным морским путем оно должно достигнуть порта «Советская гавань», откуда его груз доставят к космодрому по рекам Амур и Зея. Прибытие в конечный пункт этого путешествия ожидается в сентябре текущего года.

«Разгрузка многотонного пускового стола на космодроме Восточный начнется уже в середине сентября. Согласно графику, утвержденному госкорпорацией Роскосмос, монтаж пускового стола на стартовом сооружении „Восточного“ запланирован с ноября», — рассказал гендиректор Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры Андрей Охлопков.

Ранее 5-tv.ru писал, что Дмитрий Рогозин рассказал о подготовке к запуску ракеты-носителя «Ангара-А5».