Рогозин пошутил, что вслед за Tesla Илона Маска в космос полетит КАМАЗ

Глава корпорации Роскосмос рассказал о подготовке к запуску ракеты-носителя «Ангара-А5».

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Фото, видео: Twitter @Rogozin; ТАСС / Метцель Михаил

Генеральный директор государственной корпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин на своей странице в Twitter рассказал о подготовке к запуску ракеты-носителя «Ангара-А5». По его словам, в настоящее время проводятся проверки на Контрольно-испытательной станции НПЦ имени Хруничева.

«А это наша красавица „Ангара-А5“ с боковыми блоками. Сейчас идут проверки на Контрольно-испытательной станции Центра Хруничева. Критических замечаний не выявлено. Рассчитываем до конца текущего месяца начать передачу ракеты военным для дальнейшей ее транспортировки в Плесецк», — написал Дмитрий Рогозин.

Глава Роскосмоса в комментариях к посту, отвечая на вопрос о полезной нагрузке, пошутил, что на второй «Ангаре» к звездам вслед за Tesla Илона Маска будет отправлен КАМАЗ.

«КАМАЗ отправим за Tesla», — написал Дмитрий Рогозин.

Twitter @Rogozin

Американский инженер-изобретатель, основатель компании Space X Илон Маск в феврале 2018 года отправил в космос на ракете класса Falcon Heavy автомобиль Tesla красного цвета.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Илон Маск посоветовал инженерам РФ заниматься многоразовыми ракетами.

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