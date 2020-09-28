Мистика или страхи подсознания: ученые растолковали главные сюжеты снов

Алиса Старжевская
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Специалисты разделили сновидения на пять главных категорий и объяснили, как стоит на них реагировать.

Мистика или страхи подсознания: ученые растолковали главные сюжеты снов

Фото: www.globallookpress.com

Сновидения — загадочное явление, а сюжеты снов люди пытаются толковать на протяжении многих веков. Например, многие религии уверены, что образы посланы Богом и несут тайный смысл, так же есть свои теории у психологов и ученых. Интернет-журнал Lisa подошел к вопросу с другой стороны и разделил сны на несколько категорий, объяснив смысл каждого сюжета.

Так, кошмары, после которых человек просыпается в холодном поту и с явными признаками стресса, вполне вероятно — отражение внутренних переживаний. По мнению специалистов, такие сны или снятся в период изменений в жизни, когда человек волнуется за свое будущее, или являются продолжение психологической травмы. В любом случае, если такие сновидения регулярны, необходимо обратиться к специалисту, который поможет разобраться с тревогой.

globallookpress.com / Andrey Arkusha

Еще одно «пугающее» явление — сонный паралич. Раньше считалось, что он возникает из-за контакта с потусторонними силами, но сейчас многие сходятся во мнении, что это «сбой» в работе мозга: тело человека еще не проснулось, но мозг уже бодрствует, что и приводит к непродолжительному параличу, сопровождающемуся порой галлюцинациями. К сожалению, ученые еще не нашли точного объяснения этому явлению и не знают, что это может означать.

В то же время ученые и исследователи точно определились со значением сюжетов с умершими людьми. Несмотря на мистификацию таких снов, они являются прощаниями. Например, если человек видит бывшего возлюбленного, то это моет означать лишь, что мозг готов освободиться от неудачных отношений и освобождается таким образом место в воспоминаниях.

Также все вполне очевидно и с эротическими снами. Во-первых, чаще всего они бывают у людей молодого возраста, а во-вторых, приходят они после ярких эмоциональных впечатлений и являются продолжением реальности. Например, если девушка посмотрела фильм с молодым актером, от которого фанатеет, то вполне вероятно, он приснится ей ночью.

Сюжеты же с падениями во сне ученые объясняют исключительно физиологией. Они уверены: при засыпании нервная система настолько успокаивается, что организм воспринимает это как опасность, поэтому предлагает сюжет с падением, чтобы разбудить и спасти человека. Однако сны с полетами трактуются двояко: это и освобождение от тяжкого груза, и потеря контроля над ситуацией.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о значении снов, в которых происходит встреча со знаменитостью.

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