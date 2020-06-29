К счастью или огорчению: значения ТОП-5 самых распространенных снов

Издревле люди придавали огромное значение собственным снам: кто-то отчаянно пытался их разгадать, веря, что это — ключ к счастливому будущему, другие мечтали поскорее забыть, остерегаясь, что ужас воплотиться на яву.

Как бы то ни было, дать точное определение, что есть сон на самом деле, достаточно сложно. Так, великий психоаналитик Зигмунд Фрейд считал, что увиденные во сне картины — отражение наших собственных желаний и скрытых потребностей. В противовес ему психиатр Алан Хобсон твердил, что сновидения — лишь побочные «продукты» электрической активности мозга, не несущие какой-либо смысловой нагрузки.

Также, по словам ведущих сомнологов, большинство людей время от времени видят примерно схожие картинки. Но часто не знают, как именно их расшифровать. 5-tv.ru публикует значения ТОП-5 самых распространенных сновидений.

Беременность

Бытует мнение, что причудившаяся во сне беременность сулит скорое пополнение в семействе. Особенно, для женщины. Однако, по мнению экспертов, нередко это является заблуждением. В частности, сонный аналитик Лори Левенберг утверждает, что беременность — символ новой идеи, которая вскоре может посетить человека.

В свою очередь, психолог Наталья Белоусова настаивает, что оценку этой картинке можно дать только ориентируясь на состояние сновидца в данный момент. Например, если в «интересном положении» оказался подросток, то это лишь отражение тревоги перед тяготами взрослой жизни. В большинстве же случаев, беременность стоит расценивать как знак чего-то нового, неизведанного.

Полет

По словам экспертов, полет во сне — наглядное свидетельство того, что человек доволен собственной жизнью. С огромной долей вероятности, сновидец способен трезво смотреть на существующие проблемы и нередко от них абстрагироваться, в связи с чем чувствует себя по-настоящему свободным. Если полет происходит не в небе, а в космосе, то наяву человек чрезмерном увлечен фантазиями. В данном случае важно обратить внимание на текущее положение дел.

Свободное падение

Ведущие психологи утверждают, что при расшифровке этого сна важно обратить внимание на ощущения, которые были во время свободного падения. Если это — растерянность и дикий ужас, то в реальности человек боится потерять контроль над ситуацией. В случае, если полет вызывает лишь радость и чувство облегчения, то наяву сновидец мечтает избавиться от гнетущих проблем и хоть на секунду расслабиться. Эксперты утверждают: в данном случае не следует игнорировать собственные желания.

Опоздание

Опоздавшему куда-либо во сне человеку психологи советуют не давать ложных обещания наяву. Кроме того, в текущей жизненной ситуации лучше ориентироваться на мнение окружающих, нежели стоять на своем. В частности, опоздание во сне — явный признак неврозов и накопленной усталости.

Встреча со знаменитостью

Что может быть приятнее, чем увидеть во сне знаменитость? Особенно, звезду, в которую влюблен? Сомнологи утверждают, что причудившаяся селебрити олицетворяет потребность в признании, а также четко демонстрирует, какие качества человек ценит более всего и желает ими обладать.

По словам Белоусовой, восхищение какой-либо медийной личностью во сне напрямую связано и с реализацией амбиций. В частности, увидеть во сне знаменитость или даже быть ею — означает готовность идти по головам ради достижения собственных целей, пишет «Нож».

Ранее 5-tv.ru рассказал, что сулят увиденные во сне маленькие дети.