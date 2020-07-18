Вера Брежнева задумалась о ребенке от Константина Меладзе

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Алиса Старжевская
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Фанаты уже начали предлагать варианты имени малыша звездной пары

Вера Брежнева задумалась о ребенке от Константина Меладзе

Фото: Instagram @ververa

Российская певица Вера Брежнева рассказала, что не против испытать счастье материнства  еще один раз. Как передает Teleprogramma.pro, певица поделилась с фанатами планами на своей странице в Instagram.

Поклонники спросили у певицы, является ли совпадением, что имена обеих дочерей начинаются с одной и той же буквы. Брежнева ответила, что пока это лишь случайность, но в случае с третьим малышом все может быть иначе. После же она добавила, что хотела бы испытать счастье материнства «даже больше, чем один раз».

Сейчас Брежнева состоит в браке с продюсером Константином Меладзе. Пока что у пары нет совместных детей, она воспитывает двух дочерей Софью и Сару, а ее супруг – троих детей от предыдущего брака. Поклонники уже начали обсуждать вероятность появления совместного ребенка Брежневой и Меладзе и даже предлагать варианты имени, которое обязательно должно начинаться на букву С.

Ранее 5-tv.ru писал о новом образе Веры Брежневой, который она примерила специально для совместного клипа с украинским певцом Monatik.

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