«Вечериночка»: Вера Брежнева показала, в чем она встречает гостей

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Алиса Старжевская
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Певица раскрыла детали совместного клипа с Монатиком.

Фото, видео: Instagram @ververa

Вера Брежнева любит делиться подробностями созданных специально для нее образов. Снимок, где она предстала в новом платье певица выложила на своей странице в социальной сети Instagram, указав, что снималась в нем для клипа с Монатиком, пишет сайт Teleprogramma.pro.

«Да, именно в таком наряде я обычно встречаю гостей», — кокетливо приписала исполнительница.

Съемки клипа проходили в Барселоне, но не указано, когда именно это было. Под ярким испанским солнцем Вере Брежневой впервые довелось работать с клипмейкером Татьяной Муиньо, которая раньше уже снимала видео для Монатика.

Instagram @ververa

Поклонники певицы не остались равнодушными к новому посту.

«Какая красивая хозяйка пати»;

«Вера, вы просто молодец»;

«Богиня», — написали они ей в комментариях.

Впрочем, некоторых интересовали не наряды Веры, а где и с кем она находилась на съемках.

«Вера, чей это особняк в Барселоне? Точнее, под Барселоной?» — спросили у нее.

5-tv.ru писал о том, как Брежнева танцевалась в мокром пятикилограммовом платье.

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