«Вечериночка»: Вера Брежнева показала, в чем она встречает гостей
Певица раскрыла детали совместного клипа с Монатиком.
Закрыть
Смотрите также:
Четыре имени мужчин, наиболее склонных к предательству и двуличию
«Не люблю давать интервью о чужих отношениях»: Родион Газманов о новом романе Лизы Арзамасовой
Илья Авербух прокомментировал роман со звездой «Папиных дочек» Лизой Арзамасовой
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 9 июля, для всех знаков зодиака
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 10 июля, для всех знаков зодиака
«Неужели малыш родился?» — в сети обсуждают фото Корчевникова у роддома
«Необратимые нарушения мозга»: Сын Алибасова прокомментировал шансы отца на выздоровление
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 7 июля, для всех знаков зодиака
«День чуда»: Корчевников показал, что делал в роддоме
«Ей — стабильность, ему — романтика»: Сексолог о романе Авербуха и Арзамасовой
Фото, видео: Instagram @ververa
Вера Брежнева любит делиться подробностями созданных специально для нее образов. Снимок, где она предстала в новом платье певица выложила на своей странице в социальной сети Instagram, указав, что снималась в нем для клипа с Монатиком, пишет сайт Teleprogramma.pro.
«Да, именно в таком наряде я обычно встречаю гостей», — кокетливо приписала исполнительница.
Съемки клипа проходили в Барселоне, но не указано, когда именно это было. Под ярким испанским солнцем Вере Брежневой впервые довелось работать с клипмейкером Татьяной Муиньо, которая раньше уже снимала видео для Монатика.
Поклонники певицы не остались равнодушными к новому посту.
«Какая красивая хозяйка пати»;
«Вера, вы просто молодец»;
«Богиня», — написали они ей в комментариях.
Впрочем, некоторых интересовали не наряды Веры, а где и с кем она находилась на съемках.
«Вера, чей это особняк в Барселоне? Точнее, под Барселоной?» — спросили у нее.
5-tv.ru писал о том, как Брежнева танцевалась в мокром пятикилограммовом платье.
Читайте также
46%
0.35 80.27
-0.14
Нашли ошибку?