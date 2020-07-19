Как нормально выспаться ночью во время жары — советы сомнолога
Специалист считает важным в летний зной спать в одиночестве.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / uwe umstätter, McPHOTO/M. Gann, via www.imago-i, Michaela Begsteiger, Carsten Leuzinger, Polly Wreford, David Oxberry
Аномальная жара, установившаяся в некоторых регионах России, негативно влияет на здоровье людей, в том числе и тем, что не дает нормально выспаться ночью. По словам невролога-сомнолога Елены Царевой, полноценное восстановление сил во время сна происходит, только когда он достаточно глубокий. В это время у человека снижается температура тела. Для того чтобы такое погружение в сон стало возможным, температура воздуха в помещении должна быть не слишком высокой — около 21-23 градусов. Соответственно, в летний зной, который не спадает порой даже ночами, отдохнуть как следует не получается.
Несколько нехитрых советов для ухудшения качества сна специалист дала в интервью радио Sputnik.
«Порекомендовать могу старинный русский способ проветривания, когда окна закрывают днем и открываются вечером. Еще, наверное, самое простое — не использовать одеяла и перейти на простыни. Еще важно спать отдельно от близких. У всех разная температура тела и отдача тепла. Спать с кем-то в обнимку в жару сложнее», — рассказала Царева.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что небывалая жара и засуха на юге России оставила ряд регионов не только без урожая, но и без питьевой воды.
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