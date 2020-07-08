Аномальная жара грозит катастрофой югу России
В регионе — сильнейшая за последние годы засуха. Под угрозой урожай, в некоторых районах — дефицит питьевой воды.
Закрыть
Смотрите также:
Четыре имени мужчин, наиболее склонных к предательству и двуличию
«Смотрите на „Сибирь“!» — как в последние секунды развели в воздухе два самолета
Вылавировала! Богомолов выложил в сеть смешное видео с «пьяной и влюбленной» Собчак
Илья Авербух прокомментировал роман со звездой «Папиных дочек» Лизой Арзамасовой
«Не люблю давать интервью о чужих отношениях»: Родион Газманов о новом романе Лизы Арзамасовой
ТОП-3 знака зодиака, которые обречены расплачиваться за грехи прошлой жизни
«Неужели малыш родился?» — в сети обсуждают фото Корчевникова у роддома
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 2 июля, для всех знаков зодиака
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 7 июля, для всех знаков зодиака
«Необратимые нарушения мозга»: Сын Алибасова прокомментировал шансы отца на выздоровление
Фото, видео: ТАСС / Jan Woitas; 5-tv.ru
Особенно жарко сейчас на юге России: столбики термометров уже пробили отметку в 40 градусов тепла — это сильнейшая засуха за последние годы. Мелеют реки и озера, часть водоемов и вовсе уже пересохла. Под угрозой урожай, а в некоторых регионах — дефицит питьевой воды. Ситуация грозит обернуться катастрофой.
Корреспондент МИЦ «Известия» Борис Карягин оценил масштабы бедствия.
Эту засуху уже признали одной из крупнейших в истории Краснодарского края. Настоящего дождя здесь не видели с начала года. Вместе с последними каплями влаги тает надежда сбить установившийся летний зной. Даже в тени днем плюс сорок.
Мелеют реки и озера — важнейшие резервуары пресной воды. Из-за потери ее запасов уже в нескольких районах края ее подачу лимитировали. Только шесть часов в сутки краны сейчас наполняются в Ейске. В городе и окрестностях — одна из самых сложных ситуаций. Если в квартиры воду дают по расписанию, то вот, например, посевы на полях, могут ее не дождаться. Земля здесь уже растрескалась от засухи. Трава — цвета высохшей соломы.
Дефицит воды в Новороссийске. В Геленджике остановлена половина скважин снабжавшего город Дивноморского водозабора.
Анапа теряет одну из главных природных достопримечательностей — Кипарисовое озеро. Еще недавно стволы редких деревьев здесь купались во влаге, но вот как это место выглядит сейчас.
Пытаясь хоть как-то спастись от жары, местные жители перебарщивают с использованием электроприборов.
Эта иссушающая жара уже охватила российский юг. Так выглядит пересыхающий горный водопад на юге Дагестана. И зной пробирается вглубь страны. Резко снизился уровень воды в реках Ульяновска. Если верить экологам, процесс практически необратимый и связан с глобальным потеплением.
«Общая ситуация связана с изменением климата, и поэтому безусловно будут существовать так называемые жертвы повышения температуры. Объективная ситуация, при которой испарение происходит быстрее, чем подпитка озера, вызывает его прекращение существования», — говорит член экспертного совета комитета Госдумы РФ по природным ресурсам и природопользованию Борис Кокотов.
Сейчас в МЧС предупреждают о новых горячих точках на карте страны. Аномальная жара в ближайшее время ударит по Волгограду, Астрахани и Калмыкии.
- 8 июл
- Сорванные крыши, искореженные автомобили: видео последствий мощного урагана в РФ
- 8 июл
- Порошина в платье с глубоким декольте возбудила интерес фанатов к погоде
- 8 июл
- Москвичей ждет редкое климатическое явление «температурного градиента»
- 8 июл
- Сенчукову и Рыбина с сачком едва не сдуло во время шторма — забавное видео
- 8 июл
- Самое опасное грозовое облако — суперъячейку — сняли на видео в Ирландии
- 8 июл
- Молния ударила в Останкинскую башню — захватывающее видео
- 7 июл
- Из-за аномальной жары в России горят леса — видео
- 7 июл
- Ураган обвалил крышу на станции «Тушинская» в Москве — видео
- 7 июл
- Синоптики спрогнозировали высокий риск появления смерчей над Черным морем
- 7 июл
- Смерчи, горящие леса и невыносимая жара: жителей регионов РФ предупредили о погодных аномалиях
Читайте также
74%
-0.93 80.41
-1.06
Нашли ошибку?