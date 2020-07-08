Аномальная жара грозит катастрофой югу России

Особенно жарко сейчас на юге России: столбики термометров уже пробили отметку в 40 градусов тепла — это сильнейшая засуха за последние годы. Мелеют реки и озера, часть водоемов и вовсе уже пересохла. Под угрозой урожай, а в некоторых регионах — дефицит питьевой воды. Ситуация грозит обернуться катастрофой.

Корреспондент МИЦ «Известия» Борис Карягин оценил масштабы бедствия.

Эту засуху уже признали одной из крупнейших в истории Краснодарского края. Настоящего дождя здесь не видели с начала года. Вместе с последними каплями влаги тает надежда сбить установившийся летний зной. Даже в тени днем плюс сорок.

Мелеют реки и озера — важнейшие резервуары пресной воды. Из-за потери ее запасов уже в нескольких районах края ее подачу лимитировали. Только шесть часов в сутки краны сейчас наполняются в Ейске. В городе и окрестностях — одна из самых сложных ситуаций. Если в квартиры воду дают по расписанию, то вот, например, посевы на полях, могут ее не дождаться. Земля здесь уже растрескалась от засухи. Трава — цвета высохшей соломы.

Дефицит воды в Новороссийске. В Геленджике остановлена половина скважин снабжавшего город Дивноморского водозабора.

Анапа теряет одну из главных природных достопримечательностей — Кипарисовое озеро. Еще недавно стволы редких деревьев здесь купались во влаге, но вот как это место выглядит сейчас.

Пытаясь хоть как-то спастись от жары, местные жители перебарщивают с использованием электроприборов.

Эта иссушающая жара уже охватила российский юг. Так выглядит пересыхающий горный водопад на юге Дагестана. И зной пробирается вглубь страны. Резко снизился уровень воды в реках Ульяновска. Если верить экологам, процесс практически необратимый и связан с глобальным потеплением.

«Общая ситуация связана с изменением климата, и поэтому безусловно будут существовать так называемые жертвы повышения температуры. Объективная ситуация, при которой испарение происходит быстрее, чем подпитка озера, вызывает его прекращение существования», — говорит член экспертного совета комитета Госдумы РФ по природным ресурсам и природопользованию Борис Кокотов.

Сейчас в МЧС предупреждают о новых горячих точках на карте страны. Аномальная жара в ближайшее время ударит по Волгограду, Астрахани и Калмыкии.