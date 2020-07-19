«Сдуру ляпнул»: Охлобыстин извинился перед Наргиз и благословил ее
Певица возмутилась, как актер может ее в чем-то обвинять, не будучи даже знакомым лично.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Pravda Komsomolskaya; ВКонтакте @ohlobistin
Иван Охлобыстин принес извинения певице Наргиз, с которой у него случилась заочная словесная перепалка. Ранее актер заявил, что она несет бред из-за пристрастия к алкоголю. На такие слова его спровоцировало высказывание певицы о том, что ей страшно везти детей в Россию из США. Извинения Охлобыстин написал на своей странице в ВКонтакте.
«На меня обиделась Наргиз. Где-то я что-то походу сдуру ляпнул. Приношу ей свои извинения. Прости меня, Наргиз. Я наверняка не прав и точно не имею права осуждать человека, который мне не знаком. Благослови тебя Господь!» — написал Охлобыстин.
Певица ранее возмутилась обвинением актера и ответила ему на своей странице в Instagram.
«Вы, господин святоша, каким боком ко мне причастие имеете, чтобы о моих „пагубных пристрастиях“ рассуждать? Хотя, вполне возможно, что и вам отчасти перепал медячок от затейника. Чего бы не взять, да, Вань? За фамильярность — пардон. Но, отталкиваясь от вашего поступка, бесцеремонно могу себе позволить назвать вас просто…» — припечатала Наргиз.
Это уже не первый раз за последнее время, когда Ивану Охлобыстину приходится объясняться после своих публичных высказываний или резонансных событий в мире шоу-бизнеса. Ранее, как писал 5-tv.ru, актер пояснил, почему не отказывается от дружбы с Михаилом Ефремовым после смертельного ДТП с его участием.
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