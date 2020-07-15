Актер попытался объяснить, почему встал на сторону Ефремова в деле о смертельно ДТП в интервью YouTube-каналу Metametrica. Иван Охлобыстин рассказал, что Михаил человек совестливый, но он заигрался. По мнению актера, в алкоголизме его друга и по совместительству кума, виновата вовсе не театральная тусовка.

«Зная Михаила, он — человек совестный. Он заигрался. Причем, его сделала таким не театральная тусовка. Театральная тусовка при том, что она пьющая, но она стабильная», — объяснил Охлобыстин.

На вопросы ведущих канала о том, пытался ли Иван наставить на путь истинный Ефремова и вывести из прочного круга, он ответил, что навязать что-то усилием невозможно. Несмотря на то, что Михаил совершил ужасное преступление, Охлобыстин заверил, что отворачиваться от него он не будет. Актер добавил, если бы даже Ефремов был «людоедом».

«Вы знаете, у нас такая аудитория, выжившие в таких сложных обстоятельствах, что кому-то что-то навязать… усилием какие-то, не представляется возможным. Тем более, Михаилу Олеговичу. Он мой кум, он Афисин крестный, старшей дочери моей. Мы с ним прожили очень долгую жизнь вместе рядом. Он искреннее любит театр, он — хороши дядька. В сути хороший! — рассказал актер. — У него есть минусы, которые привели вот к этой обезбашенности, которая привела к катастрофе, но я ничего не могу с этим сделать. Он — мой кум. Я — русский человек, я все равно своей мерой сужу. Даже если бы он был людоед, он бы остался мой кум и друг», — поставил точку он.

Иван Охлобыстин во время интервью YouTube-каналу Metametrica. Фото: YouTuber.com / Metametrica

Говоря о причинах трагедии, Охлобыстин открыто заявляет, что считает поступок Ефремова «человеческой безалаберностью». При этом подчеркивает, что нисколько не оправдывает товарища. По мнению актера, Михаил — прекрасный друг, готовый выручить в любой ситуации. Однако даже все его человеческие достоинства не отменяют того факта, что по вине артиста умер человек.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что адвокат Ефремова Эльман Пашаев заявил, что до последнего будет работать со своим подзащитным.