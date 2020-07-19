Участник панк-группы выпал из окна в Петербурге

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Светлана Шевченко
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Трагедия произошла в центре Северной столицы на Варшавской улице.

Участник панк-группы выпал из окна в Петербурге

Фото: ТАСС / Шамуков Руслан

Участник панк-группы "Синдром восьмиклассника" выпал из окна в Петербурге.  Молодой человек умер на месте происшествия от полученных травм.

Трагедия произошла в центре Северной столицы на Варшавской улице. По предварительной информации, музыкант мог находиться в состоянии наркотического опьянения. 

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