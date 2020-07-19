Участник панк-группы выпал из окна в Петербурге

Участник панк-группы "Синдром восьмиклассника" выпал из окна в Петербурге. Молодой человек умер на месте происшествия от полученных травм.

Трагедия произошла в центре Северной столицы на Варшавской улице. По предварительной информации, музыкант мог находиться в состоянии наркотического опьянения.