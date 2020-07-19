Видео: крупная деталь отвалилась от аттракциона в парке Набережных Челнов
Инцидент произошел 18 июля во время катания посетителей.
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Фото, видео: YouTube @ tatar.inform krim, ТАСС /Andres Leiva
Крупная деталь отвалилась от аттракциона «Веселые горки» в парке отдыха города Набережные Челны. Как сообщает прокуратура Республики Татарстан, инцидент произошел 18 июля во время катания посетителей.
На кадрах, снятых очевидцами и опубликованных в сети, видно, как подвижная часть аттракциона приближается к «палубе» для посадки и высадки «пассажиров». В определенный момент от конструкции отваливается огромная декоративная желтая деталь в виде кабины автомобиля. Мальчик, сидевший в непосредственной близости, рукой успел оттолкнуть отвалившуюся часть, чтобы избежать травм.
Региональная прокуратура по факту произошедшего инициировала проверку. В ведомстве отметили, что информации о пострадавших не поступало.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Японии запретили кричать на американских горках.
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